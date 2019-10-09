Богдан открестился от встречи с соратниками Януковича

Руководитель Офиса Президента Андрей Богдан отрицает, что проводил в США встречу с американским бизнесменом украинского происхождения Сэмом Кислиным, чья компания якобы причастна к отмыванию денег соратниками бывшего Президента Виктора Януковича.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Рад сообщить, что никогда не видел и не общался с американским гражданином Сэмом Кислиным, ни в США, ни в Украине. Не давил на судей, уважаю журналистов и не пью кровь малолетних, независимо от языка, на котором они разговаривают. Прошу медиа, которые публикуют эти истории, придерживаться общепринятых стандартов журналистики и подавать мою точку зрения, обнародуя сенсацию о событии, которого не было в моей жизни", - написал он.

Ранее СМИ сообщили о том, что в сентябре в ходе визита Зеленского в США для участия в сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных наций Богдан провел встречу от имени Президента с Кислиным.

Как сообщали Українськi Новини, 22 августа Богдан подал иск на журналистов программы "Схемы" (проект "Радио Свобода") о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации.

Также Богдан отреагировал на вече на Майдане, опубликовав, сколько платят участникам.