НАБУ не допитувало Гладковського, - адвокат

Національне антикорупційне бюро не допитувало колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського.

Про це Українським Новинам повідомив його адвокат Руслан Волинець.

"Його не допитували", - сказав він.

За словами адвоката, про підозру також поки що Гладковскому не повідомлялося.

Наразі Гладковського планують доставити з ізолятора в НАБУ для вручення підозри.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ має намір повідомити про підозру екс-першому заступнику секретаря РНБО Гладковскому в п'ятницю.

Також повідомлялося, що Гладковського затримали у справі про закупівлі Міноборони у "Богдана" санітарних автомобілів. Водночас син Гладковського Ігор заявив, що його батька затримали за картину з обличчям президента Росії Володимира Путіна з гільз, а саме затримання не пов'язано з розкраданнями в оборонній сфері. Гладковський-молодший запевняє, що цю картину Олег Гладковський купив для демонстрації партнерам з США як докази агресії Росії.

Тим часом Гладковський оголосив голодування.