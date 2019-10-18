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18 жовтня 2019, пʼятниця, 11:28 19
Судова влада 2019-10-18T13:32:36+03:00
Українські Новини
НАБУ не допитувало Гладковського, - адвокат

НАБУ не допитувало Гладковського, - адвокат

НАБУ, Олег Гладковський, Допит, Корупція в
Олег Гладковський. Фото: epravda.com.ua
Олег Гладковський. Фото: epravda.com.ua

Національне антикорупційне бюро не допитувало колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського.

Про це Українським Новинам повідомив його адвокат Руслан Волинець.

"Його не допитували", - сказав він.

За словами адвоката, про підозру також поки що Гладковскому не повідомлялося.

Наразі Гладковського планують доставити з ізолятора в НАБУ для вручення підозри.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ має намір повідомити про підозру екс-першому заступнику секретаря РНБО Гладковскому в п'ятницю.

Також повідомлялося, що Гладковського затримали у справі про закупівлі Міноборони у "Богдана" санітарних автомобілів. Водночас син Гладковського Ігор заявив, що його батька затримали за картину з обличчям президента Росії Володимира Путіна з гільз, а саме затримання не пов'язано з розкраданнями в оборонній сфері. Гладковський-молодший запевняє, що цю картину Олег Гладковський купив для демонстрації партнерам з США як докази агресії Росії.

Тим часом Гладковський оголосив голодування.

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