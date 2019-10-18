НАБУ не допитувало Гладковського, - адвокат

Національне антикорупційне бюро не допитувало колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського. Про це Українським Новинам повідомив його адвокат Руслан Волинець. "Його не допитували", - сказав він. За словами адвоката, про підозру також поки що Гладковскому не повідомлялося. Наразі Гладковського планують доставити з ізолятора в НАБУ для вручення підозри. Як повідомляли Українські Новини, НАБУ має намір повідомити про підозру екс-першому заступнику секретаря РНБО Гладковскому в п'ятницю. Також повідомлялося, що Гладковського затримали у справі про закупівлі Міноборони у "Богдана" санітарних автомобілів. Водночас син Гладковського Ігор заявив, що його батька затримали за картину з обличчям президента Росії Володимира Путіна з гільз, а саме затримання не пов'язано з розкраданнями в оборонній сфері. Гладковський-молодший запевняє, що цю картину Олег Гладковський купив для демонстрації партнерам з США як докази агресії Росії. Тим часом Гладковський оголосив голодування.