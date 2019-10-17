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17 октября 2019, четверг, 23:45 208
Судебная власть 2019-10-17T23:45:01+03:00
Українські Новини
НАБУ сообщит о подозрении Гладковскому в пятницу утром, - источник

НАБУ сообщит о подозрении Гладковскому в пятницу утром, - источник

НАБУ, подозрение, Олег Гладковский, Высший антикоррупционный суд
Олег Гладковский. Фото:
Олег Гладковский. Фото: "112.ua"

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) намерено сообщить о подозрении бывшему заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому, которого задержали в четверг, в пятницу утром.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в бюро.

"Пока еще не сообщали о подозрении. Завтра с утра это состоится", - сказал он.

В пятницу также будет ходатайство в Высший антикоррупционный суд об избрании ему меры пресечения.

Как сообщали Українськi Новини, источник сообщил, что Гладковский задержан по делу о закупке Минобороны у "Богдана" санитарных автомобилей. При этом сын Олега Гладковского Игорь утверждает, что его отца задержали за картину из гильз с лицом президента России Владимира Путина и его задержание никак не связано с хищениями в оборонной сфере. По словам Игоря Гладковского, эту картину его отец купил для демонстрации американским партнерам в качестве доказательства агрессии России и его отца задержали по пути из ресторана, где тот обедал в ожидании самолета.

Тем временем Гладковский объявил голодовку. По его словам, никаких ограничений на выезд за границу в отношении него никогда не было. Гладковский считает политически мотивированным его преследование.

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