НАБУ сообщит о подозрении Гладковскому в пятницу утром, - источник

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) намерено сообщить о подозрении бывшему заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому, которого задержали в четверг, в пятницу утром.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в бюро.

"Пока еще не сообщали о подозрении. Завтра с утра это состоится", - сказал он.

В пятницу также будет ходатайство в Высший антикоррупционный суд об избрании ему меры пресечения.

Как сообщали Українськi Новини, источник сообщил, что Гладковский задержан по делу о закупке Минобороны у "Богдана" санитарных автомобилей. При этом сын Олега Гладковского Игорь утверждает, что его отца задержали за картину из гильз с лицом президента России Владимира Путина и его задержание никак не связано с хищениями в оборонной сфере. По словам Игоря Гладковского, эту картину его отец купил для демонстрации американским партнерам в качестве доказательства агрессии России и его отца задержали по пути из ресторана, где тот обедал в ожидании самолета.

Тем временем Гладковский объявил голодовку. По его словам, никаких ограничений на выезд за границу в отношении него никогда не было. Гладковский считает политически мотивированным его преследование.