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16.10.19 12:00 Брифінг: "Президенте, тримай слово!"

16 октября 2019, среда, 11:30 450
Президент 2019-10-16T11:30:45+03:00
Українські Новини
Зеленский прибыл в Латвию с официальным визитом

Зеленский прибыл в Латвию с официальным визитом

Президент Владимир Зеленский прибыл в Латвию для проведения встреч с властями.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Латвийскую Республику", - сказано в нем.

Зеленский проведет встречи с Президентом Латвии Эгилсом Левитсом, спикером Сейма Инарой Мурниеце и премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.

Также Зеленский встретится в Риге с представителями украинской общины в Латвии.

Как сообщали Українські Новини, Латвия конфисковала $30 млн украинских экс-чиновников.

Тем временем, Латвия примет на отдых для реабилитации украинских моряков, освобожденных из российских тюрем после захвата в плен около Керченского пролива в ноябре 2018 года. В свою очередь Ринкевичс отметил важность политики непризнания российской принадлежности Крыма мировым сообществом и сохранения санкций для восстановления территориальной целостности Украины.

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