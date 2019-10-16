Зеленский прибыл в Латвию с официальным визитом

Президент Владимир Зеленский прибыл в Латвию для проведения встреч с властями.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.\r\n"Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Латвийскую Республику", - сказано в нем.\r\nЗеленский проведет встречи с Президентом Латвии Эгилсом Левитсом, спикером Сейма Инарой Мурниеце и премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакже Зеленский встретится в Риге с представителями украинской общины в Латвии.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Латвия конфисковала $30 млн украинских экс-чиновников.\r\nТем временем, Латвия примет на отдых для реабилитации украинских моряков, освобожденных из российских тюрем после захвата в плен около Керченского пролива в ноябре 2018 года. В свою очередь Ринкевичс отметил важность политики непризнания российской принадлежности Крыма мировым сообществом и сохранения санкций для восстановления территориальной целостности Украины.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n