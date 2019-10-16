Прес-служба Зеленського в черговий раз оконфузилася, переплутавши Латвію з Литвою

Прес-служба Офісу Президента осоромилася, переплутавши Латвію з Литвою. На опублікований пост про візит Зеленського в Латвію, а також його історію його змін звернули увагу користувачі соціальної мережі Facebook.\r\nУ соцмережі жорстко розкритикували таку неуважність прес-служби, зокрема прес-секретаря Зеленського Юлії Мендель, яка вже не раз потрапляв у скандальні історії.\r\nСкріншот: facebook.com\/romanvkulyk\r\n"Литва-Латвія - та подумаєш, різниці то, приколупались до Офісу президента відірвані від корита корупціонери:D.Ніби нам треба ще одне підтвердження, що там вагон некомпетентних, а Юлія Мендель просто нікакущій, не фаховий прес-секретар - не лише з проблемами окреслення приватного простору. Нічого нового. Просто надзвичайно діджиталізована прес-служба", - прокоментував Роман Кулик.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n"Останній пост на сторінці Офісу Президента —> "історія редагувань" —> іспанська сором. "А як буде правильно – Іран чи Ірак?" - написав Юрій Гудименко.\r\n\r\nТакож Катерина Кістол зазначила, що пост з неправильно зазначеною країною висів щонайменше 10 хвилин.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше на сайті Зеленського назвав Торонто столицею Канади. Крім того, Зеленський допустив помилку у власному прізвищы в одному з указів.\r\nТакож у прес-службі Президента Володимира Зеленського допустили помилку в тексті привітання обранням главою держави прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n