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16 жовтня 2019, середа, 23:51 25
Президент 2019-10-17T00:00:17+03:00
Українські Новини
Прес-служба Зеленського в черговий раз оконфузилася, переплутавши Латвію з Литвою

Прес-служба Зеленського в черговий раз оконфузилася, переплутавши Латвію з Литвою

Зеленський в Латвії. Фото: ОПУ
Зеленський в Латвії. Фото: ОПУ

Прес-служба Офісу Президента осоромилася, переплутавши Латвію з Литвою. На опублікований пост про візит Зеленського в Латвію, а також його історію його змін звернули увагу користувачі соціальної мережі Facebook.

У соцмережі жорстко розкритикували таку неуважність прес-служби, зокрема прес-секретаря Зеленського Юлії Мендель, яка вже не раз потрапляв у скандальні історії.

Скріншот: facebook.com/romanvkulykСкріншот: facebook.com/romanvkulyk

"Литва-Латвія - та подумаєш, різниці то, приколупались до Офісу президента відірвані від корита корупціонери.

Ніби нам треба ще одне підтвердження, що там вагон некомпетентних, а Юлія Мендель просто нікакущій, не фаховий прес-секретар - не лише з проблемами окреслення приватного простору. Нічого нового. Просто надзвичайно діджиталізована прес-служба", - прокоментував Роман Кулик.

"Останній пост на сторінці Офісу Президента —> "історія редагувань" —> іспанська сором. "А як буде правильно – Іран чи Ірак?" - написав Юрій Гудименко.

Також Катерина Кістол зазначила, що пост з неправильно зазначеною країною висів щонайменше 10 хвилин.

Як повідомляли Українські Новини, раніше на сайті Зеленського назвав Торонто столицею Канади. Крім того, Зеленський допустив помилку у власному прізвищы в одному з указів.

Також у прес-службі Президента Володимира Зеленського допустили помилку в тексті привітання обранням главою держави прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді.

 

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