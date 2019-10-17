НБУ обвалил гривну перед выходными: официальный курс валют в пятницу

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 октября, на 4,94 коп. до 24,8352 UAH\/USD после того, как доллар и евро в обменниках взлетели в цене.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16 октября, на 24,78 коп. до 24,7858 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3163,2228\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2483,5244\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2489,8478\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n228,3641\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n3,8597\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2738,0857\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, после праздников гривна на межбанке обвалилась. Также курс рубля обвалился в киевских обменниках. Кроме того, за восемь месяцев 2019 импорт товаров превысил экспорт почти на 6 млн долларов.\r\nТем временем МВФ опубликовал новый World Economic Outlook (October 2019) [1], где обновил свою оценку прироста долларового эквивалента ВВП Украины в 2018 и 2019 г – до $130,9 и $150,4 млрд. (+15,2% прироста).