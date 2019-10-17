НБУ обвалил гривну перед выходными: официальный курс валют в пятницу

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 октября, на 4,94 коп. до 24,8352 UAH/USD после того, как доллар и евро в обменниках взлетели в цене

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16 октября, на 24,78 коп. до 24,7858 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3163,2228 100 долларов США 2483,5244 100 швейцарских франков 2489,8478 1000 иен 228,3641 10 российских рублей 3,8597 100 евро 2738,0857

Как сообщали Українські Новини, после праздников гривна на межбанке обвалилась. Также курс рубля обвалился в киевских обменниках. Кроме того, за восемь месяцев 2019 импорт товаров превысил экспорт почти на 6 млн долларов.

Тем временем МВФ опубликовал новый World Economic Outlook (October 2019) [1], где обновил свою оценку прироста долларового эквивалента ВВП Украины в 2018 и 2019 г – до $130,9 и $150,4 млрд. (+15,2% прироста).