После праздников гривна на межбанке обвалилась

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 14 коп. в понедельник снизился на 13 коп. до 24,78 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,65-24,69 UAH/USD, затем котировки начали расти и достигли уровня 24,80-24,82 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,77-24,80 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 10,6% с 27,72 UAH/USD до 24,78 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, с начала года цены в Украине выросли на 3,4%, что меньше, чем за три квартала предыдущего, 2018 года, тогда подорожание составило 5,6%. А за сентябрь 2019 цены повысились на 0,7%. Также в августе дефляция составила 0,3%, в январе-августе – инфляция 2,7%.

Кроме того, Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста экономики Украины в 2019 году с 2,7% до 3%. А международное рейтинговое агентство Standard&Poor's улучшило прогноз роста ВВП Украины с 2,5% до 3,2% в 2019 году.