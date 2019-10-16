подписаться на рассылку
24.65 25.1
26.85 27.55
˟
ONLINE
16.10.19 12:00 Брифінг: "Президенте, тримай слово!"

16 октября 2019, среда, 11:43 35
Финансы 2019-10-16T11:43:47+03:00
Українські Новини
Курс рубля обвалился в киевских обменниках

Курс рубля обвалился в киевских обменниках

В среду, 11 октября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 15 октября, вырос на 3 копейки и составляет 3,43 грн за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи рубля упал на 2 копейки и составляет 3,90 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в обменниках Киева:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,43 3,90
Максимальный 3,72 5,00
Минимальный 2,30 3,79

Как сообщали Українські Новини, рубль обвалился в киевских обменниках в конце недели. Тем временем, с 4 по 11 октября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков после повышения на прошлой неделе, понизился на 18,55 коп, а в начале рабочей недели курс доллара и евро взлетел в обменниках.

Больше новостей о: курс рубля курс рубля в Киеве курс рубля в Украине

Архив
Новости
В Японии мощный тайфун залил водой заводы Hitachi и Panasonic 12:03
Украинские водительские удостоверения будут признаны в Великобритании 11:52
Курс рубля обвалился в киевских обменниках 11:43
САП и НАБУ манипулируют с экспертизами по делу "Роттердам+", - СМИ 11:35
Василий Вовк. Фото: facebook
Попавший в антисемитский скандал генерал СБУ стал сотрудником Службы внешней разведки Украины 11:33
больше новостей
Гривна продолжает падать: официальный курс валют на 16 октября 06:05
Пашинский встретил свой день рождения в СИЗО 10:57
Платформа Бойко требует снизить тарифы на газ и отопление за счет прямого газового контракта с Россией 12:47
Задержан 21-летний водитель, совершивший ДТП с 4 погибшими и 7 пострадавшими в Николаевской области 21:18
Семья из Нидерландов девять лет ждала конца света в подвале 21:26
больше новостей
У Зеленского Порошенко обвинили в причастности к блокированию аудита НАБУ 18:29
НАБУ открыло дело на Луценко 09:30
Зеленский решил ввести двухлетний мораторий на проверку ФЛП 21:46
Руслан Рябошапка. Фото: facebook/rouslan.riaboshapka
Рябошапка назначил себе двух замов, забыв провести конкурс, - депутат 22:53
Украина выдвинула ряд требований в Минске: среди них роспуск "Л/ДНР" и полное прекращение огня 19:57
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok