Курс рубля обвалился в киевских обменниках

В среду, 11 октября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 15 октября, вырос на 3 копейки и составляет 3,43 грн за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс продажи рубля упал на 2 копейки и составляет 3,90 гривен за 10 рублей.\r\nКурс российского рубля в обменниках Киева:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,43\r\n3,90\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n3,72\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n2,30\r\n3,79\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, рубль обвалился в киевских обменниках в конце недели. Тем временем, с 4 по 11 октября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков после повышения на прошлой неделе, понизился на 18,55 коп, а в начале рабочей недели курс доллара и евро взлетел в обменниках.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n