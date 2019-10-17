НБУ обвалив гривню перед вихідними: офіційний курс валют у п'ятницю

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17 жовтня, на 4,94 коп. до 24,8352 UAH\/USD після того, як долар і євро в обмінниках злетіли в ціні.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16 жовтня, на 24,78 коп. до 24,7858 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3163,2228\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2483,5244\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2489,8478\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n228,3641\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n3,8597\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2738,0857\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, після свят гривня на міжбанку обвалилася. Також курс рубля впав у київських обмінниках. Крім того, за вісім місяців 2019 імпорт товарів перевищив експорт майже на 6 млн доларів.\r\nТим часом МВФ опублікував новий World Economic Outlook (October 2019) [1], де відновив свою оцінку приросту доларового еквіваленту ВВП України в 2018 і 2019 роках – до $130,9 і $150,4 млрд (+15,2% приросту).