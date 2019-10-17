НБУ обвалив гривню перед вихідними: офіційний курс валют у п'ятницю

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17 жовтня, на 4,94 коп. до 24,8352 UAH/USD після того, як долар і євро в обмінниках злетіли в ціні

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16 жовтня, на 24,78 коп. до 24,7858 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3163,2228 100 доларів США 2483,5244 100 швейцарських франків 2489,8478 1000 ієн 228,3641 10 російських рублів 3,8597 100 євро 2738,0857

Як повідомляли Українські Новини, після свят гривня на міжбанку обвалилася. Також курс рубля впав у київських обмінниках. Крім того, за вісім місяців 2019 імпорт товарів перевищив експорт майже на 6 млн доларів.

Тим часом МВФ опублікував новий World Economic Outlook (October 2019) [1], де відновив свою оцінку приросту доларового еквіваленту ВВП України в 2018 і 2019 роках – до $130,9 і $150,4 млрд (+15,2% приросту).