Доллары и евро в обменниках взлетели в цене

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 15 октября на 9,87 коп. до 25,0297 UAH\/USD, курс покупки – повысился на 9,53 коп. до 24,6123 UAH\/USD. Об этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро повысился на 6,42 коп. до 26,9826 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 4,54 коп. до 27,5668 UAH\/EUR.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n24,6123\r\n25,0297\r\n26,9826\r\n27,5668\r\n3,42\r\n3,91\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n24,7500\r\n25,4500\r\n27,2000\r\n27,8500\r\n3,76\r\n4,05\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n24,2000\r\n24,8500\r\n26,0000\r\n27,3500\r\n2,30\r\n3,80\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16 октября, на 24,78 коп. до 24,7858 UAH\/USD.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТем временем Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста экономики Украины в 2019 году с 2,7% до 3%. А международное рейтинговое агентство Standard&Poor's улучшило прогноз роста ВВП Украины с 2,5% до 3,2% в 2019 году.\r\nТакже во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 11 октября на 10,11 коп. до 24,9315 UAH\/USD, курс покупки – повысился на 10,26 коп. до 24,5100 UAH\/USD.