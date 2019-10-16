Доллары и евро в обменниках взлетели в цене

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 15 октября на 9,87 коп. до 25,0297 UAH/USD, курс покупки – повысился на 9,53 коп. до 24,6123 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 6,42 коп. до 26,9826 UAH/EUR, курс продажи повысился на 4,54 коп. до 27,5668 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты: Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 24,6123 25,0297 26,9826 27,5668 3,42 3,91 Максимальный 24,7500 25,4500 27,2000 27,8500 3,76 4,05 Минимальный 24,2000 24,8500 26,0000 27,3500 2,30 3,80

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16 октября, на 24,78 коп. до 24,7858 UAH/USD.

Тем временем Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста экономики Украины в 2019 году с 2,7% до 3%. А международное рейтинговое агентство Standard&Poor's улучшило прогноз роста ВВП Украины с 2,5% до 3,2% в 2019 году.

Также во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 11 октября на 10,11 коп. до 24,9315 UAH/USD, курс покупки – повысился на 10,26 коп. до 24,5100 UAH/USD.