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16 октября 2019, среда, 16:04 272
Силовые структуры 2019-10-16T16:08:58+03:00
Українські Новини
НАБУ проводит неотложные обыски в Черновицком облсовете

НАБУ проводит неотложные обыски в Черновицком облсовете

НАБУ. Фото: НАБУ
НАБУ. Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) проводит обыски в Черновицком областном совете.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель НАБУ.

Обыски проводятся как неотложные. Деталей он не сообщил.

Как сообщает Telegram-канал "UN - сливы и груши", обыски связаны с коррупцией руководства облсовета. Пока ни задержаний, ни подозрений нет. Отмечается, что обыски проводятся как неотложные и без каких-либо согласований прокуроров ГПУ.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ обыскивало офис Криворожской ТЭЦ. Ранее неизвестные при поддержке спецназа полиции прибыли в главный офис Приватбанка для обысков.

Также в домах 5 руководителей "Укрэнерго" проводили обыски. В "Укрэнерго" проводили обыски из-за присвоения бюджетных 40 млн гривен. Повод для обысков - предположение Нацполиции относительно вероятных нарушений во время публичных закупок товаров и работ, которые компания проводила с 2016 года. 

Кроме того, Национальное антикоррупционное бюро обыскивало офис и дома сотрудников предприятия "Украэрорух".

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