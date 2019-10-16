НАБУ проводит неотложные обыски в Черновицком облсовете

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) проводит обыски в Черновицком областном совете.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель НАБУ.

Обыски проводятся как неотложные. Деталей он не сообщил.

Как сообщает Telegram-канал "UN - сливы и груши", обыски связаны с коррупцией руководства облсовета. Пока ни задержаний, ни подозрений нет. Отмечается, что обыски проводятся как неотложные и без каких-либо согласований прокуроров ГПУ.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ обыскивало офис Криворожской ТЭЦ. Ранее неизвестные при поддержке спецназа полиции прибыли в главный офис Приватбанка для обысков.

Также в домах 5 руководителей "Укрэнерго" проводили обыски. В "Укрэнерго" проводили обыски из-за присвоения бюджетных 40 млн гривен. Повод для обысков - предположение Нацполиции относительно вероятных нарушений во время публичных закупок товаров и работ, которые компания проводила с 2016 года.

Кроме того, Национальное антикоррупционное бюро обыскивало офис и дома сотрудников предприятия "Украэрорух".