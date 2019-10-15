подписаться на рассылку
24.6 25.05
26.85 27.55
˟
15 октября 2019, вторник, 09:48 27
Кабмин 2019-10-15T09:50:06+03:00
Українські Новини
Кабмин предложил выделить миллиард на зарплаты шахтерам

Кабмин предложил выделить миллиард на зарплаты шахтерам

Шахтер в шахте. Фото: ar.volyn
Шахтер в шахте. Фото: ar.volyn

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде выделить 1 млрд гривен на зарплаты шахтерам после того, как рассмотрел в субботу погашение задолженности по зарплатам шахтерам.

Об этом говорится в сообщении на сайте Кабмина, передают Українські Новини.

"12 октября на своем заседании Кабмин одобрил изменения в государственный бюджет на 2019 год, которыми выделил 1 млрд гривен на выплату заработной платы шахтерам", - говорится в нем.

Отмечается, что одобренные Кабмином изменения будут безотлагательно переданы на рассмотрение Верховной Рады с просьбой, как можно быстрее их рассмотреть и поддержать. Тем временем госбюджет на 2019 год предусматривает расходы на поддержку угольной отрасли в размере 2,3 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, прошлый созыв Рады поддержал законопроект экс-премьера Владимира Гройсмана о погашении долгов перед шахтерами. На дотации госшахтам обещали дополнительно выделить 1,4 млрд гривен из госбюджета.

Ранее шахтеры перекрыли трассу "Львов - Рава-Русская" с требованием выплаты зарплаты во Львовской области, а на Донбассе работники шахты остановили добычу угля.

Больше новостей о: Кабинет Министров Зарплата Шахтеры Шахты зарплата шахтеров

Архив
Новости
Экс-глава КС Шевчук требует немедленно восстановить его в должности 10:15 Документ
ГБР засекретило дело о прослушке Трубы 10:06 Документ
Кабмин предложил выделить миллиард на зарплаты шахтерам 09:48
Меньше тратим на еду, больше на коммуналку: как поменялись расходы украинцев 09:44 Инфографика
Акции МХП продолжают снижаться 7-ю неделю подряд и упали за прошлую на 2 цента 09:31
больше новостей
Усик против Уизерспуна. Скриншот видео Интера
Усик на бой с Уизерспуном надел шорты с надписью надписью Симферополь. Украина 12:43
В НАТО отклонили доклад о санкциях против стран-агрессоров после замечаний украинской делегации 13:15
После уверенного повышения доллар снова обвалился за неделю 06:00
Bentley, Rolls-Royce и Lamborghini: летом украинцы купили рекордное количество дорогих авто 08:50
Флаг Украины над Донбассом. Фото:
Фото дня: В небе над оккупированным Донбассом появился флаг Украины 21:58
больше новостей
Флаг Украины над Донбассом. Фото:
Фото дня: В небе над оккупированным Донбассом появился флаг Украины 21:58
Американский ракетный эсминец с "Томагавками" вошел в акваторию Черного моря 11:15
Генпрокуратура остановила продвижение дел против Порошенко, - Портнов 11:54
Bentley, Rolls-Royce и Lamborghini: летом украинцы купили рекордное количество дорогих авто 08:50
Поклонская жмет руку Эрдогану. Фото: Facebook/Наталья Поклонская
Встреча Поклонской и Эрдогана: МИД вызвало посла Турции и направило ноту протеста 16:48
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok