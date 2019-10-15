Кабмин предложил выделить миллиард на зарплаты шахтерам

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде выделить 1 млрд гривен на зарплаты шахтерам после того, как рассмотрел в субботу погашение задолженности по зарплатам шахтерам

Об этом говорится в сообщении на сайте Кабмина, передают Українські Новини.

"12 октября на своем заседании Кабмин одобрил изменения в государственный бюджет на 2019 год, которыми выделил 1 млрд гривен на выплату заработной платы шахтерам", - говорится в нем.

Отмечается, что одобренные Кабмином изменения будут безотлагательно переданы на рассмотрение Верховной Рады с просьбой, как можно быстрее их рассмотреть и поддержать. Тем временем госбюджет на 2019 год предусматривает расходы на поддержку угольной отрасли в размере 2,3 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, прошлый созыв Рады поддержал законопроект экс-премьера Владимира Гройсмана о погашении долгов перед шахтерами. На дотации госшахтам обещали дополнительно выделить 1,4 млрд гривен из госбюджета.

Ранее шахтеры перекрыли трассу "Львов - Рава-Русская" с требованием выплаты зарплаты во Львовской области, а на Донбассе работники шахты остановили добычу угля.