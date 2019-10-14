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14 октября 2019, понедельник, 23:22 24
Общество 2019-10-14T23:23:26+03:00
Українські Новини
В Одессе протестовали против капитуляции под водой

В Одессе протестовали против капитуляции под водой

Протест против капитуляции под водой. Фото:
Протест против капитуляции под водой. Фото: "Думска"

Сегодня, 14 октября, в День защитника Украины во многих городах прошли протесты против капитуляции. Протестовали даже в Одессе, но только под водой. Об этом сообщает "Думская".


Новый экспонат, посвященный протесту против так называемой "формулы Штайнмайера", добавили сегодня в подводный музей на дне Одесского залива дайверы. Они установили на дне табличку с надписью "Ні капітуляції".

Подводный музей находится на глубине 6 метров между Ланжероном и портом. Отмечается, что там стоит множество бюстов, якорей, собранных со всей акватории, противодесантные ежи, старинные ядра и более современные гильзы орудий времен Второй мировой.

Фото: Фото: "Думская"

Фото: Фото: "Думская"

Фото: Фото: "Думская"

 

Как сообщали Українські Новини, в Киеве прошел марш УПА. Они провели митинг у Офиса Президента с требованием не открывать рынок земли. А также "Правый сектор" расклеил портреты погибших воинов в АТО

Позже в Киеве прошел марш против капитуляции. А также на Майдане начался митинг против капитуляции. После Майдана протестующие пришли под Офис Зеленского и скандировали "Зелю-геть"

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