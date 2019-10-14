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14 жовтня 2019, понеділок, 23:26 7
Суспільство 2019-10-14T23:27:50+03:00
Українські Новини
В Одесі протестували проти капітуляції під водою

В Одесі протестували проти капітуляції під водою

Протест проти капітуляції під водою. Фото:
Протест проти капітуляції під водою. Фото: "Думска"

Сьогодні, 14 жовтня, в День захисника України в багатьох містах пройшли протести проти капітуляції. Протестували навіть в Одесі, але тільки під водою. Про це повідомляє "Думська".

Новий експонат, присвячений протесту проти так званої "формули Штайнмайєра", додали сьогодні в підводний музей на дні Одеської затоки дайвери. Вони встановили на дні табличку з написом "Ні капітуляції".

Підводний музей знаходиться на глибині 6 метрів між Ланжероном і портом. Відзначається, що там стоїть безліч бюстів, якорів, зібраних з усієї акваторії, протидесантні їжаки, старовинні ядра і більш сучасні гільзи снарядів часів Другої світової.

Фото:Фото: "Думська"

Фото:Фото: "Думська"

Фото:Фото: "Думська"

 

Як повідомляли Українські Новини, у Києві пройшов марш УПА. Вони провели мітинг біля Офісу Президента з вимогою не відкривати ринок землі. А також "Правий сектор" розклеїв портрети загиблих воїнів в АТО.

Пізніше у Києві пройшов марш проти капітуляції. А також на Майдані розпочався мітинг проти капітуляції. Після Майдану протестувальники прийшли під Офіс Зеленського і скандували "Зелю-геть".

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