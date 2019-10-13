Арахамія впевнений, що АТОшникам за участь в акції на Майдані пропонують по тисячі гривень

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що деякі учасники акцій протестів проти капітуляції і узгодження "формули Штайнмайера" отримують гроші за участь в мітингах.

Про це Арахамія заявив в інтерв'ю LB.ua.

"Я впевнений, що малій частині людей оплачують участь в акціях, але реальних протестувальників набагато більше. 95% вийшли на Майдан з ідеологічних міркувань, але це не означає, що немає 5%, які отримують гроші. Можливо, росіяни платять, може - Петро Олексійович або хтось ще", - сказав він.

Глава фракції розповів, що його "знайомим АТОшникам пропонували по тисячі гривень за участь у мітингу".

Як повідомляли Українські Новини, глава офісу Президента Андрій Богдан також відреагував на віче на Майдані, опублікувавши, скільки платять учасникам.

У неділю, 6 жовтня, близько 10 тисяч людей протестували на Майдані Незалежності у Києві проти узгодження Україною "формули Штайнмайєра".

Раніше Володимир Зеленський підтвердив підписання "формули Штайнмайєра" і пообіцяв, що капітуляції не буде. Крім того, ТКГ в Мінську домовилася про відведення військ.