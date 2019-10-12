Депутат от "Слуги народа" прорекламировал гадалку "Битвы экстрасенсов"

Депутат от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу приглашал всех желающих на прием к участнице "Битвы экстрасенсов" в своем Facebook. Об этом сообщает "Страна".\r\nМазурашу разместил на странице в Facebook репост записи о том, что освободилось место на прием к участнице "Битвы экстрасенсов" Анне Арджеванидзе.\r\nНапомним, что статьей 8 закона Украины про рекламу запрещается распространять рекламу услуг по ворожбе и гаданию.Позже депутат удалил свой репост на Facebook.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, депутаты от "Слуги народа" часто попадают в забавные ситуации или ляпы. Например, два депутата от "Слуги народа" изучали секреты молодости прямо в Раде. А депутат Дубинский ел во время заседания Рады. Ранее нардеп Мовчан взял себе в помощницы танцовщицу из турецких отелей, в то время как 22-летняя модель стала личным помощником 47-летнего депутата Николая Тищенко. Кроме того, Тищенко попросил защиты у полиции после прикосновения двух женщин-предпринимательниц на митинге. А еще Тищенко в Раде нахамил журналистке и предложил попить водички.