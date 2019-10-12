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12 октября 2019, суббота, 23:27 29
Политика 2019-10-12T23:44:44+03:00
Українські Новини
Депутат от "Слуги народа" прорекламировал гадалку "Битвы экстрасенсов"

Депутат от "Слуги народа" прорекламировал гадалку "Битвы экстрасенсов"

Георгий Мазурашу. Фото: Facebook/Георгий Мазурашу
Георгий Мазурашу. Фото: Facebook/Георгий Мазурашу

Депутат от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу приглашал всех желающих на прием к участнице "Битвы экстрасенсов" в своем Facebook. Об этом сообщает "Страна".

Мазурашу разместил на странице в Facebook репост записи о том, что освободилось место на прием к участнице "Битвы экстрасенсов" Анне Арджеванидзе.

Напомним, что статьей 8 закона Украины про рекламу запрещается распространять рекламу услуг по ворожбе и гаданию.


Позже депутат удалил свой репост на Facebook.



Как сообщали Українські Новини, депутаты от "Слуги народа" часто попадают в забавные ситуации или ляпы. Например, два депутата от "Слуги народа" изучали секреты молодости прямо в Раде. 

А депутат Дубинский ел во время заседания Рады

Ранее нардеп Мовчан взял себе в помощницы танцовщицу из турецких отелей, в то время как 22-летняя модель стала личным помощником 47-летнего депутата Николая Тищенко. 

Кроме того, Тищенко попросил защиты у полиции после прикосновения двух женщин-предпринимательниц на митинге. А еще Тищенко в Раде нахамил журналистке и предложил попить водички.



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