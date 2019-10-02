Дубинский во время заседания Рады устроил себе обед

Сегодня, 2 октября, депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский прямо во время заседания Верховной Рады устроил себе обед. Видео нардепа, прохаживающегося по залу Рады с наполненной едой емкостью и вилкой, опубликовал в Facebook Ян Доброносов. Как сообщали Українські Новини, Александр Дубинский от "Слуги народа" опубликовал свою матерную переписку с генеральным директором "Укроборонпрома" Айварасом Абрамавичусом. Бужанский и Дубинский обвинили свою фракцию в попытке обмануть мажоритарщиков. Ранее депутат от "Слуги народа" заявила о желании прострелить ногу Дубинскому или Бужанскому.Также Кабинет Министров решил включить в комиссию по отбору независимых членов набсоветов госбанков депутата Дубинского. Кроме того, Александр Дубинский заявил, что бывший народный депутат Украины Дмитрий Святаш, которого средства массовой информации называют владельцем известной автомобильной корпорации "АИС", был заказчиком митингов против Владимира Зеленского во время президентской избирательной кампании этого года.