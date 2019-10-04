Два депутата от "Слуги народа" изучали секреты молодости в Раде

Депутаты из партии "Слуга народа" Андрей Задорожный и его коллега принесли в зал парламента книгу "Древний секрет источника молодости".

Фотографии из парламента предоставил корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.



По описанию из сети, данная книга основана на шести ритуалах, рожденных в горах Тибета. Физические и духовные упражнения, которые приведены в книге, якобы укрепляют иммунитет, возрождают силы и замедляют процессы старения в организме.

В книге можно найти также свидетельства людей, которые на практике применяли тибетские ритуалы, таким образом избавились от недугов, и даже "улучшили свой внешний вид".



Как сообщали Українські Новини, депутат от "Слуги народа" Дубинский ел прямо во время заседания Рады.



Ранее модель из-за которой депутат Кива попал в неловкую ситуацию, рассказала, зачем он ей звонил.



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