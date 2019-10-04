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04 октября 2019, пятница, 17:23 207
Политика 2019-10-04T17:25:10+03:00
Українські Новини
Два депутата от "Слуги народа" изучали секреты молодости в Раде

Два депутата от "Слуги народа" изучали секреты молодости в Раде

"Слуги народа" изучают секреты молодости. Фото: "Апостроф"

Депутаты из партии "Слуга народа" Андрей Задорожный и его коллега принесли в зал парламента книгу "Древний секрет источника молодости".

Фотографии из парламента предоставил корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.


По описанию из сети, данная книга основана на шести ритуалах, рожденных в горах Тибета. Физические и духовные упражнения, которые приведены в книге, якобы укрепляют иммунитет, возрождают силы и замедляют процессы старения в организме.

В книге можно найти также свидетельства людей, которые на практике применяли тибетские ритуалы, таким образом избавились от недугов, и даже "улучшили свой внешний вид".


Как сообщали Українські Новини, депутат от "Слуги народа" Дубинский ел прямо во время заседания Рады

Ранее модель из-за которой депутат Кива попал в неловкую ситуацию, рассказала, зачем он ей звонил. 

Также журналисты сфотографировали секретную переписку Рабиновича и Грановского.

Тем временем нардепы придумали, как прятать прятать телефонные переписки от объективов журналистов: забавные фото. 

Больше новостей о: Партия "Слуга народа" Андрей Задорожный Древний секрет источника молодости

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