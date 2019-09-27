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27 сентября 2019, пятница, 11:55 1857
Верховная Рада и партии 2019-09-27T12:19:43+03:00
Українські Новини
Депутат "Слуги народа" Мовчан взял себе единственного помощника - танцовщицу из турецких отелей

Депутат "Слуги народа" Мовчан взял себе единственного помощника - танцовщицу из турецких отелей

Мовчан и его помощница. Фото: Sophia Sereda/Facebook
Мовчан и его помощница. Фото: Sophia Sereda/Facebook

Депутат-мажоритарщик от партии "Слуга народа" Алексей Мовчан выбрал себе единственным помощником 25-летнюю танцовщицу Валерию Гриценко, которая работала в отелях Турции.

Об этом говорится в сюжете "Радио Свободы", передают Українські Новини.

Девушка числится помощником Мовчана по страховому трудовому договору. Также Гриценко сама сообщила о своей новой должности на странице в соцсети Facebook.

В начале года Гриценко искала работу организатора мероприятий и просила за свои услуги 10 тысяч гривен. По образованию помощница Мовчана - хореограф-постановщик, закончила Харьковскую государственную академию культуры. Как танцовщица - работала в турецких отелях и на круизном лайнере.

Позже Гриценко "переквалифицировалась" в свадебного организатора и продолжает совмещать эту работу с работой помощницы депутата от "Слуги народа".

Мовчан был избран депутатом Рады по округу №150 Полтавской области и является главой подкомитета регулирования публичных закупок и эффективного управления государственным и коммунальным имуществом комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития. Также Мовчан - член постоянной делегации в Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества.

Скриншот: Скриншот: "Радио Свобода"

Как сообщали Українські Новини, 22-летняя модель стала личным помощником 47-летнего депутата Николая Тищенко.

Тем временем сын первого помощника Президента Никита Шефир стал помощником депутата от "Слуги народа".

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