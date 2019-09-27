Депутат "Слуги народа" Мовчан взял себе единственного помощника - танцовщицу из турецких отелей

Депутат-мажоритарщик от партии "Слуга народа" Алексей Мовчан выбрал себе единственным помощником 25-летнюю танцовщицу Валерию Гриценко, которая работала в отелях Турции.\r\nОб этом говорится в сюжете "Радио Свободы", передают Українські Новини.\r\nДевушка числится помощником Мовчана по страховому трудовому договору. Также Гриценко сама сообщила о своей новой должности на странице в соцсети Facebook.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ начале года Гриценко искала работу организатора мероприятий и просила за свои услуги 10 тысяч гривен. По образованию помощница Мовчана - хореограф-постановщик, закончила Харьковскую государственную академию культуры. Как танцовщица - работала в турецких отелях и на круизном лайнере.\r\n\r\nПозже Гриценко "переквалифицировалась" в свадебного организатора и продолжает совмещать эту работу с работой помощницы депутата от "Слуги народа".\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nМовчан был избран депутатом Рады по округу №150 Полтавской области и является главой подкомитета регулирования публичных закупок и эффективного управления государственным и коммунальным имуществом комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития. Также Мовчан - член постоянной делегации в Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества.\r\nСкриншот: "Радио Свобода"\r\nКак сообщали Українські Новини, 22-летняя модель стала личным помощником 47-летнего депутата Николая Тищенко.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТем временем сын первого помощника Президента Никита Шефир стал помощником депутата от "Слуги народа".