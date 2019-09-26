22-летняя модель стала личным помощником 47-летнего депутата Николая Тищенко

Депутат-мажоритарщик от партии "Слуга народа" Николай Тищенко назначил одним из своих помощников 22-летнюю модель Марьяну Михолап. Об этом сообщает Радио Свобода.

Михолап работает у депутата по срочному трудовому договору на постоянной основе.

В прошлом году она окончила Киевский национальный экономический университет по специальности "экономическая кибернетика". Однако, девушка призналась, что "слабо видит себя в этом".

Известно, что еще будучи студенткой Марьяна Михолап искала работу репетитором математики и украинского языка. Кроме того, девушка предлагала свои услуги в качестве модели. В конце августа и в начале сентября 2019 ее резюме об этом были удалены из соответствующих сайтов.

В 2017-м Михолап участвовала в отборе на конкурс "Мисс Украина". А недавно активно снималась в фотосессиях. В частности, для известных брендов.

Instagram/ @mymarusia

В данный период девушка успевает фотографироваться на фоне Верховной Рады и жалуется на то, что ничего не успевает.

Как сообщали Українські Новини, телеведущий и ресторатор Николай Тищенко, выдвинутый партией "Слуга народа", выиграл у самовыдвиженца, депутата Верховной Рады Александра Третьякова (БПП) выборы в одномандатном округе №219 в Киеве (Святошино).

Кроме того, недавно Николай Тищенко в Раде нахамил журналистке и предложил попить водички.