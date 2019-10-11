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11 октября 2019, пятница, 20:37 28
Политика 2019-10-11T20:37:28+03:00
Українські Новини
Портнов прогнозирует скорую отставку генпрокурора за "слив дел режима Порошенко"

Портнов прогнозирует скорую отставку генпрокурора за "слив дел режима Порошенко"

Юрист Андрей Портнов обвинил генерального прокурора Украины Руслана Рябошапку в том, что под его руководством прокуратура "развалилась", а дела предыдущего режима были прекращены. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook вечером в пятницу.  

"Обращаюсь к Генеральному прокурору. Ув. г-н прокурор, я отвожу Вам очень короткую карьеру по двум причинам. Во-первых, Вы не соответствуете занимаемой должности, а во-вторых, Вы стали оглядывающимся по сторонам порохоботом, за месяц развалили прокуратуру и полностью слили дела предыдущего политического режима", - написал Портнов.

Также юрист обвинил главу ГПУ в том, что он санкционировали новое подозрение Елене Лукаш, чтобы понравится порохоботам.

"И Вам не нужно прятаться за подчинёнными, это именно Вы, для того чтобы понравиться другим порохоботам, санкционировали новое подозрение Елене Лукаш по полностью сфальсифицированному во времена Порошенко делу. Мы Вам по этому поводу достойно ответим", - написал Портнов.

Как сообщали Українськi Новини, Портнов попросил Генпрокуратуру написать запрос в Панаму о 3 офшорах Порошенко. Также у жены Чауса изъяли вещдоки по делу о причастности Порошенко к вывозу экс-судьи в Молдову.

Тем временем Порошенко нанял для своей защиты российского адвоката и заявил, что услышал призыв Зеленского. Тем временем суд повторно арестовал активы и недвижимость Порошенко.

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