Министр культуры за уголовную ответственность СМИ за манипуляции и фейки

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский выступает за уголовную ответственность СМИ в случае искажения общественного мнения. НСЖУ уже назвал дикостью желание министра Бородянского ввести уголовную ответственность для СМИ.\r\nОб этом он сказал в интервью "Радио НВ", передают Українські Новини.\r\n"Есть манипуляции, за которые люди получают деньги. Например, есть бот-фермы, есть фейки, которые распространяются разными сайтами, есть искажение информации в информационном пространстве. Это более серьезная ответственность, - когда люди за деньги искажают общественное мнение. Сегодня нет за это ответственности, но, в принципе, мне кажется нужно ввести такой критерий, при котором за такие вещи будет наступать уголовная ответственность", - сказал министр.\r\nПо мнению Бородянского, задача новой власти - сформировать национальное законодательство, которое с одной стороны обеспечит свободу слова, а с другой – обезопасит от манипуляций и фейков в информационном пространстве.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, глава ОПУ Андрей Богндан заяивл, что журналисты - это четвертая власть и она глубоко коррумпированная.\r\nПосле чего пресс-секретарь президента Юлия Мендель не дала журналистам задать вопрос Президенту.\r\nНСЖУ просит Мендель извиниться за препятствование работе журналиста.