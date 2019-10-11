Министр культуры за уголовную ответственность СМИ за манипуляции и фейки

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский выступает за уголовную ответственность СМИ в случае искажения общественного мнения. НСЖУ уже назвал дикостью желание министра Бородянского ввести уголовную ответственность для СМИ.

Об этом он сказал в интервью "Радио НВ", передают Українські Новини.

"Есть манипуляции, за которые люди получают деньги. Например, есть бот-фермы, есть фейки, которые распространяются разными сайтами, есть искажение информации в информационном пространстве. Это более серьезная ответственность, - когда люди за деньги искажают общественное мнение. Сегодня нет за это ответственности, но, в принципе, мне кажется нужно ввести такой критерий, при котором за такие вещи будет наступать уголовная ответственность", - сказал министр.

По мнению Бородянского, задача новой власти - сформировать национальное законодательство, которое с одной стороны обеспечит свободу слова, а с другой – обезопасит от манипуляций и фейков в информационном пространстве.

Как сообщали Українські Новини, глава ОПУ Андрей Богндан заяивл, что журналисты - это четвертая власть и она глубоко коррумпированная.

После чего пресс-секретарь президента Юлия Мендель не дала журналистам задать вопрос Президенту.

НСЖУ просит Мендель извиниться за препятствование работе журналиста.