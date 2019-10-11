Міністр культури за кримінальну відповідальність ЗМІ за маніпуляції і фейки

Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський виступає за кримінальну відповідальність ЗМІ в разі спотворення громадської думки. НСЖУ вже назвав дикістю бажання міністра Бородянського ввести кримінальну відповідальність для ЗМІ.

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо НВ", передають Українські Новини.

"Є маніпуляції, за які люди отримують гроші. Наприклад, є бот-ферми, є фейки, які поширюються різними сайтами, є спотворення інформації в інформаційному просторі. Це більш серйозна відповідальність, - коли люди за гроші спотворюють громадську думку. Сьогодні немає за це відповідальності, але, в принципі, мені здається потрібно ввести такий критерій, при якому за такі речі буде наставати кримінальна відповідальність", - сказав міністр.

На думку Бородянського, завдання нової влади - сформувати національне законодавство, яке з одного боку забезпечить свободу слова, а з іншого – убезпечить від маніпуляцій і фейків в інформаційному просторі.

Як повідомляли Українські Новини, голова ОПУ Андрій Богндан заявив, що журналісти - це четверта влада і вона глибоко корумпована.

Після чого прес-секретар президента Юлія Мендель не дала журналістам задати питання Президенту.

НСЖУ просить Мендель вибачитися за перешкоджання роботі журналіста.