НСЖУ назвал дикостью желание министра Бородянского ввести уголовную ответственность для СМИ

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью Радио НВ предложил ввести уголовную ответственность за сознательное искажение общественного мнения СМИ.

Такое предложение чиновника вызвало крайне негативную реакцию председателя НСЖУ Сергея Томиленко, о чем он написал на своей персональной странице в социальной сети Facebook.

"Это дикость. К сожалению, каждая новая власть начинает свою работу с желания ограничить СМИ. И при Януковиче, и при Порошенко их окружение пыталось ввести уголовную ответственность за клевету. Ни у одного не получилось. Жаль, что команда Зеленского повторяет их ошибки", - заметил Томиленко.

Председатель НСЖУ подчеркнул, что атаки на медиа и ограничения свободы слова не помогли старым властям, не помогут и новой.

"В Украине невозможна цензура и ограничения свободы СМИ. Удивляюсь, как у бывшего медийщика возникает желание ограничивать свободу своих бывших коллег", - заявил Сергей Томиленко.

Он согласен с тем, что бороться с манипуляциями, ботофермамы, фейками необходимо. Но не за счет запугивания критических или неручным СМИ и журналистов.

"Надеюсь, что господин Министр ознакомится с "передовым" опытом подобной криминализации в Турции, России и Малайзии. Где первыми жертвами таких законов стали правда и критика, а не фейки", - резюмировал свой пост председатель НСЖУ.