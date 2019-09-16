Журналисты - это четвертая власть и она глубоко коррумпированная, - Богдан

Руководитель Офиса Президента Андрей Богдан обвиняет СМИ в коррупции и нарушении журналистских стандартов.\r\nОб этом он сказал в интервью "ВВС Украина", передают Українськi Новини.\r\n"Часть коррупции в этом государстве - это коррупция четвертой власти. Журналисты - это четвертая власть, и она глубоко коррумпирована, как и все государство", - заявил глава Офиса Президента.\r\nБогдан требует "самоочищения" СМИ от коррупции.\r\nТакже он считает, что много журналистов в Украине нарушают журналистские стандарты.\r\n"Смотрите, я абсолютно адекватно общаюсь с журналистами. Но для меня есть часть журналистской среды, которая не работает в соответствии со стандартами журналистской этики. И на их вопросы, почему вы с нами не разговариваете, я так и говорю: я считаю, что вы не отвечаете этим стандартам, общение с вами будет для меня унизительным", - сказал Богдан.\r\nПри этом он уверен, что такая ситуация не испортит отношения между СМИ и действующей властью.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Шевченковский районный суд Киева рассмотрит иск Богдана против журналистов программы журналистских расследований "Схемы: коррупция в деталях" (проект "Радио Свобода") 19 сентября.\r\nТакже на Богдана надел наручники "французский жандарм" в Сен-Тропе. Ранее телеканал "112" обвинил Богдана в информационном давлении и попросил у Совета Европы защиты.