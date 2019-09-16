подписаться на рассылку
24.65 25.05
27.05 27.65
˟
16 сентября 2019, понедельник, 12:30 234
Президент 2019-09-16T14:45:03+03:00
Українські Новини
Журналисты - это четвертая власть и она глубоко коррумпированная, - Богдан

Журналисты - это четвертая власть и она глубоко коррумпированная, - Богдан

Андрей Богдан. Фото: Михаил Маркив/
Андрей Богдан. Фото: Михаил Маркив/"BBC Украина"

Руководитель Офиса Президента Андрей Богдан обвиняет СМИ в коррупции и нарушении журналистских стандартов.

Об этом он сказал в интервью "ВВС Украина", передают Українськi Новини.

"Часть коррупции в этом государстве - это коррупция четвертой власти. Журналисты - это четвертая власть, и она глубоко коррумпирована, как и все государство", - заявил глава Офиса Президента.

Богдан требует "самоочищения" СМИ от коррупции.

Также он считает, что много журналистов в Украине нарушают журналистские стандарты.

"Смотрите, я абсолютно адекватно общаюсь с журналистами. Но для меня есть часть журналистской среды, которая не работает в соответствии со стандартами журналистской этики. И на их вопросы, почему вы с нами не разговариваете, я так и говорю: я считаю, что вы не отвечаете этим стандартам, общение с вами будет для меня унизительным", - сказал Богдан.

При этом он уверен, что такая ситуация не испортит отношения между СМИ и действующей властью.

Как сообщали Українськi Новини, Шевченковский районный суд Киева рассмотрит иск Богдана против журналистов программы журналистских расследований "Схемы: коррупция в деталях" (проект "Радио Свобода") 19 сентября.

Также на Богдана надел наручники "французский жандарм" в Сен-Тропе. Ранее телеканал "112" обвинил Богдана в информационном давлении и попросил у Совета Европы защиты.

Больше новостей о: СМИ Журналисты Андрей Богдан Офис президента

Архив
Новости
Кабмин предложил увеличить финансирование Антикоррупционного суда на 55,5 млн гривен 14:41
Коломойский пообещал не только красить ларьки на Донбассе, - Богдан 14:37
Сытник считает незаконным штраф за свой отдых в Ровенской области 14:27
Кабмин предлагает установить прожиточный минимум 2 тыс. гривен, минимальную зарплату - почти 5 тыс. гривен 14:22
ДТП в Харькове. Фото: Нацполиция.
В Харькове женщина на кабриолете сбила группу пешеходов на тротуаре 14:10
больше новостей
Во время обыска в банке, где Порошенко снял $34 млн наличными, изъяли сервер, - Портнов 17:40
Александр Дубинский. Фото: realist
Дубинский опубликовал свою матерную переписку с Абрамавичусом 23:23
Священник обливает Тверь святой водой. Скриншот: Россия1/YouTube
Тверь облили святой водой из самолета, чтоб защитить от пьянства и безразборных половых связей 20:58
В ходе выполнения боевого задания в зоне ООС погиб военный 17:18
Мила Кунис и Эштон Катчер. Фото: Инстаграм/Владимир Зеленский
Голливудские актеры стали тайными гостями форума YES в Киеве 09:42
больше новостей
Во время обыска в банке, где Порошенко снял $34 млн наличными, изъяли сервер, - Портнов 17:40
Священник обливает Тверь святой водой. Скриншот: Россия1/YouTube
Тверь облили святой водой из самолета, чтоб защитить от пьянства и безразборных половых связей 20:58
На марше равенства в Харькове ультраправые напали на полицию и пытались сорвать акцию 20:53
Александр Дубинский. Фото: realist
Дубинский опубликовал свою матерную переписку с Абрамавичусом 23:23
Бленхеймский дворец. Фото: mirror.co.uk
Золотой унитаз похитили из дворца Уинстона Черчилля: замок затопило 19:50
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok