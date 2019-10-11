У меня аллергия на слово "капитуляция", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский, который накануне признал проигрыш власти в коммуникации по "формуле Штайнмайера", заявил, что слово "капитуляция" уже вызывает у него аллергическую реакцию.

Об этом он сказал в ходе посещения с рабочим визитом Одесской области, куда он приехал после 14-часового пресс-марафона Зеленского со СМИ, побившего в два раза мировой рекорд по длительности, передают Українськi Новини.

"Поверьте, у меня действительно уже аллергия на слово "капитуляция". Хочу в очередной раз всех заверить: никакой сдачи национальных интересов Украины не будет. Это не обо мне и не об Украине", - сказал он охрипшим голосом.

Зеленский отметил, что перед избранием главой государства обещал прекратить войну на востоке Украины и восстановить территориальную целостность государства, и заверил, что после избрания его позиция не изменилась.

"Сегодня на это направлены все мои усилия 24 часа в сутки... Донбасс - это Украина. И там должен царить мир. Должно произойти полное прекращение огня, возвращение всех наших пленных, вывод иностранных военных формирований, установление контроля над государственной границей. а местные выборы там должны состояться исключительно по украинскому законодательству под надзором не пулеметов, а международных наблюдателей", - подчеркнул он.

Также Президент заверил, что не забывает об аннексированном Россией Крыме, возвращение которого станет следующим вызовом.

По его словам, его позицию укрепит грамотная дипломатия, сильный сектор безопасности и обороны, а также возрождение экономики и обеспечение благосостояния украинских граждан.

При этом он акцентировал, что главное в этих составляющих - единство украинцев.

Как сообщали Українськi Новини, 2 октября в Украине начались протесты против "формулы Штайнмайера".

4 октября Зеленский обратился к протестующим против "формулы Штайнмайера".

Согласно соцопросам, четверть украинцев не поддерживают "формулу Штайнмайера".