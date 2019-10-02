Почти четверть украинцев не поддерживают "формулу Штайнмайера"

23% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", не поддерживают урегулирование конфликта на Донбассе с помощью "формулы Штайнмайера".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Респондентов спросили, как они относятся к различным инициативам по урегулированию ситуации на Донбассе.

Так, "формулу Штайнмайера" однозначно поддержали 8% опрошенных, а еще 10% - скорее поддерживают.

Категорически против нее 15%, а скорее против, чем нет - 8%.

Наиболее респонденты поддерживают такие инициативы, как ввод миротворцев ООН без россиян (55%), проведение выборов на оккупированной территории после получения контроля над украинско-российской границей (53%) и проведение там выборов под контролем ОБСЕ (43%).

Амнистию боевиков ДНР и ЛНР поддерживают 27% опрошенных, предоставление им права создавать "народную милицию" - 27%.

"Формулу Штайнмайера" больше всего поддерживают на юге (33%), а меньше всего - на западе страны (13%).

Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше.

Было опрошено 2 000 респондентов путем личного формализованного интервью (face-to-face).

Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,2%.

Сроки проведения исследования: 21-25 сентября.

Как сообщали Українськi Новини, 1 октября ТКГ согласовала "формулу Штайнмайера" в Минске.

Кроме того, ТКГ договорилась о разведении войск на Донбассе в районе Золотого и Петровского. Тем временем Порошенко уже назвал "формулу Штайнмайера" "формулой Путина".