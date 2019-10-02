Почти четверть украинцев не поддерживают "формулу Штайнмайера"

23% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", не поддерживают урегулирование конфликта на Донбассе с помощью "формулы Штайнмайера".\r\nОб этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.\r\nРеспондентов спросили, как они относятся к различным инициативам по урегулированию ситуации на Донбассе.\r\nТак, "формулу Штайнмайера" однозначно поддержали 8% опрошенных, а еще 10% - скорее поддерживают.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКатегорически против нее 15%, а скорее против, чем нет - 8%.\r\nНаиболее респонденты поддерживают такие инициативы, как ввод миротворцев ООН без россиян (55%), проведение выборов на оккупированной территории после получения контроля над украинско-российской границей (53%) и проведение там выборов под контролем ОБСЕ (43%).\r\nАмнистию боевиков ДНР и ЛНР поддерживают 27% опрошенных, предоставление им права создавать "народную милицию" - 27%.\r\n"Формулу Штайнмайера" больше всего поддерживают на юге (33%), а меньше всего - на западе страны (13%).\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nОпрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше.\r\nБыло опрошено 2 000 респондентов путем личного формализованного интервью (face-to-face).\r\nОшибка репрезентативности исследования - не более 2,2%.\r\nСроки проведения исследования: 21-25 сентября.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, 1 октября ТКГ согласовала "формулу Штайнмайера" в Минске.\r\nКроме того, ТКГ договорилась о разведении войск на Донбассе в районе Золотого и Петровского. Тем временем Порошенко уже назвал "формулу Штайнмайера" "формулой Путина".