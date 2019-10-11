Зеленский проводил пресс-марафон 14 часов, в два раза побив мировой рекорд

Президент Владимир Зеленский проводил так называемый пресс-марафон более 14 часов, побив таким образом мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции, который ранее составлял 7 часов и 21 минуту и был установлен Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

Мероприятие проходило с 10:00 до 00:10. За это время 15 групп по 7-10 журналистов сменили друг друга.

В целом Зеленский ответил на вопросы около 150 представителей СМИ. Кроме того, между каждой группой Президент выходил на 5-минутные перерывы, в которых также общался с прессой.

В ходе общения он заверил, что ни один из заданных вопросов не вызвал у него раздражения.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский за 10 часов пресс-марафона ответил на вопросы 2/3 СМИ. На 12-часовой пресс-марафон Зеленского соцсети взорвались обсуждениями и фотожабами.

Также Зеленский воспользовался уколами, чтобы не потерять голос, а Богдан наконец пришел к Зеленскому на марафон только под вечер.