На Донбассе участились обстрелы: погиб воин ВСУ

10 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает штаб ООС, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 20 обстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов.

"За прошедшие сутки во время вражеского обстрела погиб военнослужащий Объединенных сил", - сообщили в штабе.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

Как сообщали Українськi Новини, на Донбассе погиб украинский военный Юрий Волк. Наряду с обстрелом участка разведения войск около Золотого второй раз за неделю, 9 октября боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранение.

Тем временем Национальная полиция направила дополнительные силы в Золотое Луганской области в связи с разведением войск. В свою очередь министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что договоренность о начале разведения сил и средств в Петровском и Золотом с понедельника не может быть выполнена, поскольку на днях эти населенные пункты были обстреляны и теперь необходимо выждать 7-дневный период без обстрелов.