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11 октября 2019, пятница, 08:15 110
Силовые структуры 2019-10-11T08:15:45+03:00
Українські Новини
На Донбассе участились обстрелы: погиб воин ВСУ

На Донбассе участились обстрелы: погиб воин ВСУ

Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано/
Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано/

10 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает штаб ООС, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 20 обстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов.

"За прошедшие сутки во время вражеского обстрела погиб военнослужащий Объединенных сил", - сообщили в штабе.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

Как сообщали Українськi Новини, на Донбассе погиб украинский военный Юрий Волк. Наряду  с обстрелом участка разведения войск около Золотого второй раз за неделю, 9 октября боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранение.

Тем временем Национальная полиция направила дополнительные силы в Золотое Луганской области в связи с разведением войск. В свою очередь  министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что договоренность о начале разведения сил и средств в Петровском и Золотом с понедельника не может быть выполнена, поскольку на днях эти населенные пункты были обстреляны и теперь необходимо выждать 7-дневный период без обстрелов.

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