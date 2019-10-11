Все виновные должны быть наказаны, - Зеленский о Порошенко

Президент Владимир Зеленский заявил, что все виновные должны быть наказаны, но он не занимается политическими преследованиями в то время, как ГБР вызвало Порошенко на допрос в среду

Об этом Зеленский сказал, отвечая на вопрос об обещании привлечь бывшего Президента Петра Порошенко к уголовной ответственности, передают Українськi Новини.

"Все виновные должны быть наказаны. Но политическими преследованиями я не занимаюсь", - сказал Зеленский.

Журналист задал вопрос, является ли фраза Президента "Я не ваш оппонент, я ваш приговор", сказанная во время дебатов с Порошенко, реальным намерением посадить Порошенко в тюрьму.

Зеленский ответил, что не может точно сказать, однако он подчеркнул, что все виновные должны быть наказаны.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский считает, что Порошенко до сих пор не верит, что уже не является главой государства. Тем временем ГБР открыло дело на Порошенко из-за недостоверного декларирования, а Порошенко заявил, что услышал призыв Зеленского.

Также Порошенко нанял для своей защиты российского адвоката.