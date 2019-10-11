Всі винні мають бути покарані, - Зеленський про Порошенка

Президент Володимир Зеленський заявив, що всі винні мають бути покарані, але він не займається політичними переслідуваннями в той час, як ДБР викликало Порошенка на допит у середу.\r\nПро це Зеленський сказав, відповідаючи на питання про обіцянку залучити колишнього Президента Петра Порошенка до кримінальної відповідальності, передають Українські Новини.\r\n"Всі винні повинні бути покарані. Але політичними переслідуваннями я не займаюся", - сказав Зеленський.\r\nЖурналіст поставив питання, чи є фраза Президента "Я не ваш опонент, я ваш вирок", сказана під час дебатів з Порошенком, реальним наміром посадити Порошенка у в'язницю.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЗеленський відповів, що не може точно сказати, однак він підкреслив, що всі винні повинні бути покарані.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський вважає, що Порошенко досі не вірить, що вже не є главою держави. Тим часом ДБР відкрило справу на Порошенка через недостовірне декларування, а Порошенко заявив, що почув заклик Зеленського.\r\nТакож Порошенко найняв для свого захисту російського адвоката.