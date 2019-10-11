Всі винні мають бути покарані, - Зеленський про Порошенка

Президент Володимир Зеленський заявив, що всі винні мають бути покарані, але він не займається політичними переслідуваннями в той час, як ДБР викликало Порошенка на допит у середу

Про це Зеленський сказав, відповідаючи на питання про обіцянку залучити колишнього Президента Петра Порошенка до кримінальної відповідальності, передають Українські Новини.

"Всі винні повинні бути покарані. Але політичними переслідуваннями я не займаюся", - сказав Зеленський.

Журналіст поставив питання, чи є фраза Президента "Я не ваш опонент, я ваш вирок", сказана під час дебатів з Порошенком, реальним наміром посадити Порошенка у в'язницю.

Зеленський відповів, що не може точно сказати, однак він підкреслив, що всі винні повинні бути покарані.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський вважає, що Порошенко досі не вірить, що вже не є главою держави. Тим часом ДБР відкрило справу на Порошенка через недостовірне декларування, а Порошенко заявив, що почув заклик Зеленського.

Також Порошенко найняв для свого захисту російського адвоката.