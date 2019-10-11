Зеленский определился с послом Украины в США

Президент Владимир Зеленский определился с кандидатурой посла Украины в США.

Об этом он сказал на пресс-марафоне, передают Українськi Новини.



"Человек избран, человек профессиональный, дипломат, который очень хорошо знает США", - сказал Зеленский.



При этом он не назвал его фамилию. Назначение посла состоится в ближайшее время, однако точных сроков Президент не уточнил.



Как сообщали Українськi Новини, 3 октября бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил об отказе от должности посла Украины в США.



19 июля Зеленский уволил посла Украины в США Валерия Чалого.



Чалый был назначен послом Украины в США в июле 2015 года. До этого он был заместителем главы Администрации Президента.

Ранее Офис Президента заявил, что Зеленский намерен уволить 12 послов.



Кроме того, Зеленский присвоил Пристайко ранг чрезвычайного и полномочного посла



Тем временем на пресс-марафоне Зеленский заявил, что нужно перезагружать все правоохранительные органы, в том числе и Национальное антикоррупционное бюро.





