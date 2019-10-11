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11 октября 2019, пятница, 00:08 41
Политика 2019-10-11T00:23:44+03:00
Українські Новини
Зеленский определился с послом Украины в США

Зеленский определился с послом Украины в США

Пресс-марафон Владимира Зеленского. Фото: Офис Президента
Пресс-марафон Владимира Зеленского. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский определился с кандидатурой посла Украины в США.

Об этом он сказал на пресс-марафоне, передают Українськi Новини.

"Человек избран, человек профессиональный, дипломат, который очень хорошо знает США", - сказал Зеленский.

При этом он не назвал его фамилию. Назначение посла состоится в ближайшее время, однако точных сроков Президент не уточнил.

Как сообщали Українськi Новини, 3 октября бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил об отказе от должности посла Украины в США.

19 июля Зеленский уволил посла Украины в США Валерия Чалого.

Чалый был назначен послом Украины в США в июле 2015 года. До этого он был заместителем главы Администрации Президента.

Ранее Офис Президента заявил, что Зеленский намерен уволить 12 послов.

Кроме того, Зеленский присвоил Пристайко ранг чрезвычайного и полномочного посла

Тем временем на пресс-марафоне Зеленский заявил, что нужно перезагружать все правоохранительные органы, в том числе и Национальное антикоррупционное бюро.


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