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11 жовтня 2019, пʼятниця, 00:27 2
Політика 2019-10-11T00:28:43+03:00
Українські Новини
Зеленський визначився з послом України в США

Зеленський визначився з послом України в США

Прес-марафон Володимира Зеленського. Фото: Офіс Президента
Прес-марафон Володимира Зеленського. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський визначився з кандидатурою посла України в США.

Про це він сказав на прес-марафоні, передають Українські Новини.

"Людина обрана, людина професійний дипломат, яка дуже добре знає США", - сказав Зеленський.

При цьому він не назвав його прізвище. Призначення посла відбудеться найближчим часом, проте точних термінів Президент не уточнив.

Як повідомляли Українські Новини, 3 жовтня колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявив про відмову від посади посла України в США.

19 липня Зеленський звільнив посла України в США Валерія Чалого.

Чалий був призначений послом України в США в липні 2015 року. До цього він був заступником глави Адміністрації Президента.

Раніше Офіс Президента заявив, що Зеленський має намір звільнити 12 послів.

Крім того, Зеленський присвоїв Пристайко ранг надзвичайного і повноважного посла.

Тим часом на прес-марафоні Зеленський заявив, що потрібно перезавантажувати всі правоохоронні органи, в тому числі і Національне антикорупційне бюро.

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