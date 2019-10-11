Зеленський визначився з послом України в США

Президент Володимир Зеленський визначився з кандидатурою посла України в США.

Про це він сказав на прес-марафоні, передають Українські Новини.



"Людина обрана, людина професійний дипломат, яка дуже добре знає США", - сказав Зеленський.



При цьому він не назвав його прізвище. Призначення посла відбудеться найближчим часом, проте точних термінів Президент не уточнив.



Як повідомляли Українські Новини, 3 жовтня колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявив про відмову від посади посла України в США.



19 липня Зеленський звільнив посла України в США Валерія Чалого.



Чалий був призначений послом України в США в липні 2015 року. До цього він був заступником глави Адміністрації Президента.

Раніше Офіс Президента заявив, що Зеленський має намір звільнити 12 послів.



Крім того, Зеленський присвоїв Пристайко ранг надзвичайного і повноважного посла.



Тим часом на прес-марафоні Зеленський заявив, що потрібно перезавантажувати всі правоохоронні органи, в тому числі і Національне антикорупційне бюро.