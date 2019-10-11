Зеленський визначився з послом України в США

Президент Володимир Зеленський визначився з кандидатурою посла України в США.Про це він сказав на прес-марафоні, передають Українські Новини."Людина обрана, людина професійний дипломат, яка дуже добре знає США", - сказав Зеленський. При цьому він не назвав його прізвище. Призначення посла відбудеться найближчим часом, проте точних термінів Президент не уточнив. Як повідомляли Українські Новини, 3 жовтня колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявив про відмову від посади посла України в США.19 липня Зеленський звільнив посла України в США Валерія Чалого.Чалий був призначений послом України в США в липні 2015 року. До цього він був заступником глави Адміністрації Президента.\r\nРаніше Офіс Президента заявив, що Зеленський має намір звільнити 12 послів.Крім того, Зеленський присвоїв Пристайко ранг надзвичайного і повноважного посла.Тим часом на прес-марафоні Зеленський заявив, що потрібно перезавантажувати всі правоохоронні органи, в тому числі і Національне антикорупційне бюро.