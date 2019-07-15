Зеленский решил уволить 12 послов

Президент Владимир Зеленский намерен уволить 12 послов.

Об этом говорится в сообщении на странице Офиса Президента в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Уже принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру. В том числе и посол Украины в США заканчивает свою командировку в Вашингтон", - сказано в нем.

Офис Президента также сообщает, что параллельно с этим идет работа по подбору и оформлению новых послов.

Соответствующие указы будут опубликованы в ближайшее время.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский уволил 3 председателей райадминистраций в Ровенской области и 5 председателей райадминистраций во Львовской области.

Также Зеленский назначил львовским губернатором Мальского, донецким губернатором Кириленко вместо Куця и херсонским губернатором Гусева, фигурировавшего в делах о коррупции в армии.