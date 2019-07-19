Зеленский уволил посла в США Чалого

Президент Владимир Зеленский уволил посла Украины в США Валерия Чалого.

Об этом говорится в указе Президент №540 от 19 июля, передают Українськi Новини.

Чалый также уволен с должностей посла Украины в Антигуа и Барбуде и посла в Республике Тринидад и Тобаго по совместительству.

Как сообщали Українськi Новини, Чалый был назначен послом Украины в США в июле 2015 года. До этого он был заместителем главы Администрации Президента.

Ранее Офис Президента заявил, что Зеленский намерен уволить 12 послов.

Валерий Чалый также заявлял, что представители команды Президента Владимира Зеленского на прошлой неделе должны были посетить Вашингтон для совместной с украинским посольством подготовки встречи Президента Украины с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того Чалый заявлял, что Украина хочет потратить годовой бюджет армии на покупку 3 американских систем ПВО. Позже Валерий Чалый заявил, что информацию о закупке как минимум трех систем ПВО неправильно интерпретировали в СМИ.