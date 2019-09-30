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30 сентября 2019, понедельник, 18:09 48
Политика 2019-09-30T18:10:52+03:00
Українські Новини
Зеленский присвоил Пристайко ранг чрезвычайного и полномочного посла

Зеленский присвоил Пристайко ранг чрезвычайного и полномочного посла

Вадим Пристайко. Фото: ОПУ
Вадим Пристайко. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский присвоил Министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Об этом говорится в указе Президента №723 от 30 сентября, передают Українськi Новини.

Согласно ему, Зеленский присвоил Вадиму Пристайко дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Как сообщали Українські Новини, 29 августа Верховная Рада назначила министром иностранных дел заместителя руководителя Офиса Президента Вадима Пристайко.

В ходе представления нового министра иностранных дел Вадима Пристайко Зеленский заявил, что здание МИДа ему нравится больше, но переезжать он никого не заставит.

Ранее Пристайко отказался отвечать на вопрос о том, возможны ли переговоры Украины непосредственно с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" или исключительно с Россией, поскольку данная информация является государственным секретом.

Также Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что миротворческой миссии в "минских договоренностях" нет.

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