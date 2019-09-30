Зеленский присвоил Пристайко ранг чрезвычайного и полномочного посла

Президент Владимир Зеленский присвоил Министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко ранг чрезвычайного и полномочного посла.Об этом говорится в указе Президента №723 от 30 сентября, передают Українськi Новини.Согласно ему, Зеленский присвоил Вадиму Пристайко дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.Как сообщали Українські Новини, 29 августа Верховная Рада назначила министром иностранных дел заместителя руководителя Офиса Президента Вадима Пристайко.В ходе представления нового министра иностранных дел Вадима Пристайко Зеленский заявил, что здание МИДа ему нравится больше, но переезжать он никого не заставит.Ранее Пристайко отказался отвечать на вопрос о том, возможны ли переговоры Украины непосредственно с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" или исключительно с Россией, поскольку данная информация является государственным секретом.Также Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что миротворческой миссии в "минских договоренностях" нет.