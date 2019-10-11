В Офисе Президента не нашли "формулу Штайнмайера" и подписанные украинской стороной письма Сайдику

Офис Президента Украины (ОПУ) сообщил, что не обладает копиями подписанных официальными представителями Украины писем на имя представителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Мартина Сайдика по применению "формулы Штайнмайера" и документа с фиксацией упомянутой "формулы".

Об этом говорится в ответе ОПУ на запрос Українських Новин.

"... о предоставлении копии подписанных официальными представителями Украины писем на имя Представителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика по применению "формулы Штайнмайера" и копии документа от 2 октября 2019 с фиксацией упомянутой "формулы" сообщаем, что в Офисе Президента Украины отсутствуют запрашиваемые документы", - сказано в ответе.

Напомним, 8 октября представительство НАТО в Украине поддержало "формулу Штайнмайера". А 7 октября Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, комменируя "свою формулу" заявил, что "аргумент о российском влиянии его удивляет".

Как сообщали Українськi Новини, 2 октября главный редактор "Радио НВ" Валерий Калныш опубликовал текст "формулы Штайнмайера".

1 октября ТКГ согласовала "формулу Штайнмайера" в Минске (Беларусь). В тот же день Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" и пообещал, что капитуляции не будет.



Ранее большинство депутатов "Слуги народа" не смогли объяснить "формулу Штайнмайера" и кто такой Штайнмайер.