Ни пожить, ни даже к парикмахеру сходить, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона сообщил о слишком загруженном графике, и об огромном количестве важных встреч, передают Українські Новини.\r\n"У меня нет времени жить... У меня нет даже времени сходить в парикмахерскую", - сказал Зеленский.\r\nОн отметил, что каждый день проводит очень много встреч и решает много государственных вопросов.\r\nЗеленский признал, что у него есть парикмахерская прямо в Офисе Президента, но подчеркнул, что у него нет времени даже в нее сходить.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский не планирует переезжать жить в Офис Президента на улицу Банковую или в Мариинский дворец, потому что не хочет сойти с ума. Также Президент рассказал о его отношениях с российскими друзьями Слепаковым, Макаревичем и Реввой, но видится он с ними не так часто, как хотелось бы. \r\nНапомним, Зеленский был уверен, что на должности Президента Украины будет сажать коррумпированных личностей, но ему сказали о том, что он не имеет полномочий влиять на органы.\r\nПрезидент Украины в коротком интервью в перерыве после пресс-марафона сказал, что он любит общаться с журналистами онлайн, особенно если есть о чем поговорить.