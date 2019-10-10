Ни пожить, ни даже к парикмахеру сходить, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона сообщил о слишком загруженном графике, и об огромном количестве важных встреч, передают Українські Новини.

"У меня нет времени жить... У меня нет даже времени сходить в парикмахерскую", - сказал Зеленский.

Он отметил, что каждый день проводит очень много встреч и решает много государственных вопросов.

Зеленский признал, что у него есть парикмахерская прямо в Офисе Президента, но подчеркнул, что у него нет времени даже в нее сходить.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский не планирует переезжать жить в Офис Президента на улицу Банковую или в Мариинский дворец, потому что не хочет сойти с ума. Также Президент рассказал о его отношениях с российскими друзьями Слепаковым, Макаревичем и Реввой, но видится он с ними не так часто, как хотелось бы.

Напомним, Зеленский был уверен, что на должности Президента Украины будет сажать коррумпированных личностей, но ему сказали о том, что он не имеет полномочий влиять на органы.

Президент Украины в коротком интервью в перерыве после пресс-марафона сказал, что он любит общаться с журналистами онлайн, особенно если есть о чем поговорить.