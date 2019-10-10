Зеленський скористався уколами, щоб не втратити голос

Президент Володимир Зеленський скористався спеціальними уколами для підтримки голосових зв'язок, щоб не втратити голос. Про це він сказав журналістам, передають Українські Новини."Зв'язки - моє слабке місце, ви знаєте про це. Але ми підготувалися, приїхали (фахівці), які роблять мені деякі процедури. Якщо втрачу голос - повернемо", - сказав Зеленський.Він зазначив, що після 8 годин прес-марафону почувається нормально, однак голос сідає і показав жестом, що йому роблять уколи для підтримки зв'язок.Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що у нього немає часу навіть на перукаря.Також Зеленський розповів, що депутатам "Слуги народу" погрожують по телефону депутати з інших партій.Раніше Президент Володимир Зеленський пообіцяв звільнити Баканова, якщо чутки про його зв'язок з Матіосом підтвердяться.Тим часом Зеленський ухилився від відповіді на питання про те, чи згоден він з керівником Офісу Президента Андрієм Богданом, що мітинги протестувальників проти "формули Штайнмайєра" оплачуються колишнім Президентом Петром Порошенком.А Le Monde заявив, що вплив олігарха Коломойського на Президента Зеленського викликає занепокоєння.