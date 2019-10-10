підписатися на розсилку
24.7 25.15
26.9 27.6
˟
10 жовтня 2019, четвер, 18:58 26
Суспільство 2019-10-10T19:06:40+03:00
Українські Новини
Зеленський скористався уколами, щоб не втратити голос

Зеленський скористався уколами, щоб не втратити голос

Президент Володимир Зеленський скористався спеціальними уколами для підтримки голосових зв'язок, щоб не втратити голос.

Про це він сказав журналістам, передають Українські Новини.

"Зв'язки - моє слабке місце, ви знаєте про це. Але ми підготувалися, приїхали (фахівці), які роблять мені деякі процедури. Якщо втрачу голос - повернемо", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що після 8 годин прес-марафону почувається нормально, однак голос сідає і показав жестом, що йому роблять уколи для підтримки зв'язок.



Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що у нього немає часу навіть на перукаря.

Також Зеленський розповів, що депутатам "Слуги народу" погрожують по телефону депутати з інших партій.

Раніше Президент Володимир Зеленський пообіцяв звільнити Баканова, якщо чутки про його зв'язок з Матіосом підтвердяться.

Тим часом Зеленський ухилився від відповіді на питання про те, чи згоден він з керівником Офісу Президента Андрієм Богданом, що мітинги протестувальників проти "формули Штайнмайєра" оплачуються колишнім Президентом Петром Порошенком.

А Le Monde заявив, що вплив олігарха Коломойського на Президента Зеленського викликає занепокоєння.

Більше новин про: Укол Володимир Зеленський Прес-марафон

Архів
Новини
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський побив встановлений Лукашенко світовий рекорд з тривалості прес-конференції 19:30
Богдан сам звільниться в разі порушення закону, - Зеленський 19:28
Зеленський мером Одеси хотів би бачити ведучого "Що?Де?Коли?" 19:01
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський скористався уколами, щоб не втратити голос 18:58
Зеленський вважає несвоєчасною легалізацію медичної марихуани 18:41
більше новин
Зеленський звільнив харківського губернатора Світличну і має намір призначити замість неї Кучера 12:36
Чорновол влаштувала істерику в ДБР і прорвалася до Труби 12:30
Хотів вбити Зеленського: п'яного жителя Кривого Рогу затримала поліція 12:11
Якщо Україна ініціює справу проти Байденів, то стане ворогом обох сторін у США, - Луценко 12:09 Відео
Перед звільненням керівництво ЦВК нарахувало собі до півмільйона зарплати, а новому голові – 750 тисяч 10:44 Документ
більше новин
Зеленський звільнив харківського губернатора Світличну і має намір призначити замість неї Кучера 12:36
Чорновол влаштувала істерику в ДБР і прорвалася до Труби 12:30
У США Зеленський зустрічався з Кисліним, який причетний до відмивання грошей "регіоналами", – ЗМІ 21:27
Зеленський сказав, у чому єдина помилка Порошенка 11:00
Хотів вбити Зеленського: п'яного жителя Кривого Рогу затримала поліція 12:11
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok