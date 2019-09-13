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13 сентября 2019, пятница, 16:11 232
Политика 2019-09-13T16:17:22+03:00
Українські Новини
Никаких правил для олигархов при Зеленском нет, - Коломойский

Никаких правил для олигархов при Зеленском нет, - Коломойский

Бизнесмен Игорь Коломойский в кулуарах Ялтинской европейской стратегии на вопрос журналистов об изменении правил для олигархов при Президенте Владимире Зеленском заявил, что "никаких правил нет", Українські Новини.

После этого Коломойский заявил, что в Украине вообще нет олигархов.

"Я? Я не согласен. Какая власть у меня?" - сказал он.

Коломойский заявил, что с Зеленским не общается, а их встреча 10 сентября была единственной за последние 4 месяца.

Исходя из перечисленных им участников этой встречи, ранее не было известно о присутствии на ней исполнительного директора Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Юрия Витренко и председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса.

Коломойский также опроверг, что за неделю до назначения Алексея Гончарука премьер-министром проводил с ним встречу.

Бизнесмен заверил, что никоим образом не влиял на назначение премьера.

Как сообщали Українськi Новини, 10 сентября Зеленский встретился с Коломойским на Банковой, чтобы обсудить бизнес и энергетику. 

Кроме того, что они обсуждали "энергетическую сферу и вопросы ведения бизнеса в Украине", официально ничего не известно. В пятницу Зеленский подтвердил, что обсуждал с Коломойским вопросы деятельности "Центрэнерго".

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