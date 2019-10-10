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10 октября 2019, четверг, 16:57 88
Президент 2019-10-10T16:58:18+03:00
Українські Новини
Депутатам "Слуги народа" угрожают по телефону депутаты из других партий, - Зеленский

Депутатам "Слуги народа" угрожают по телефону депутаты из других партий, - Зеленский

Зеленский на пресс-марафоне. Скриншот: ТСН/YouTube
Зеленский на пресс-марафоне. Скриншот: ТСН/YouTube

Президент Владимир Зеленский сказал, что в партии "Слуга народа" групп влияния олигархов нет после того, как премьер-министр Алексей Гончарук назвал двух олигархов, с которыми встречался.

Об этом он сказал во время пресс-марафона, передают Українськi Новини.

Президент также отметил, что несмотря на это есть более опытные политики из других партий, которые, пользуясь своей опытностью, пытаются эмоционально и финансово влиять на своих менее опытных коллег из "Слуги народа". Президент сказал, что это их тактика и что этим они занимаются каждый день.

"Они хотят расколоть партию "Слуга народа", - сказал Президент.

Он сказал, что на депутатов оказывают влияние путем телефонных угроз.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский уклонился от ответа на вопрос о том, согласен ли он с руководителем Офиса Президента Андреем Богданом, что митинги протестующих против "формулы Штайнмайера" оплачиваются бывшим Президентом Петром Порошенко. Le Monde заявило, что влияние олигарха Коломойского на Президента Зеленского вызывает беспокойство.

Больше новостей о: Олигархи Президент Украины Владимир Зеленский Партия "Слуга народа"

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