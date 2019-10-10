Депутатам "Слуги народа" угрожают по телефону депутаты из других партий, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сказал, что в партии "Слуга народа" групп влияния олигархов нет после того, как премьер-министр Алексей Гончарук назвал двух олигархов, с которыми встречался.\r\nОб этом он сказал во время пресс-марафона, передают Українськi Новини.\r\nПрезидент также отметил, что несмотря на это есть более опытные политики из других партий, которые, пользуясь своей опытностью, пытаются эмоционально и финансово влиять на своих менее опытных коллег из "Слуги народа". Президент сказал, что это их тактика и что этим они занимаются каждый день.\r\n"Они хотят расколоть партию "Слуга народа", - сказал Президент.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nОн сказал, что на депутатов оказывают влияние путем телефонных угроз.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский уклонился от ответа на вопрос о том, согласен ли он с руководителем Офиса Президента Андреем Богданом, что митинги протестующих против "формулы Штайнмайера" оплачиваются бывшим Президентом Петром Порошенко. Le Monde заявило, что влияние олигарха Коломойского на Президента Зеленского вызывает беспокойство.