Депутатам "Слуги народа" угрожают по телефону депутаты из других партий, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сказал, что в партии "Слуга народа" групп влияния олигархов нет после того, как премьер-министр Алексей Гончарук назвал двух олигархов , с которыми встречался

Об этом он сказал во время пресс-марафона, передают Українськi Новини.

Президент также отметил, что несмотря на это есть более опытные политики из других партий, которые, пользуясь своей опытностью, пытаются эмоционально и финансово влиять на своих менее опытных коллег из "Слуги народа". Президент сказал, что это их тактика и что этим они занимаются каждый день.

"Они хотят расколоть партию "Слуга народа", - сказал Президент.

Он сказал, что на депутатов оказывают влияние путем телефонных угроз.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский уклонился от ответа на вопрос о том, согласен ли он с руководителем Офиса Президента Андреем Богданом, что митинги протестующих против "формулы Штайнмайера" оплачиваются бывшим Президентом Петром Порошенко. Le Monde заявило, что влияние олигарха Коломойского на Президента Зеленского вызывает беспокойство.