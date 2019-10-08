Госдеп США скрывает переписки главного свидетеля в скандале с Украиной

Государственный департамент США скрывает сообщения посла в Европейском Союзе, которые касаются расследования импичмента Дональда Трампа. Об этом заявил председатель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В Госдепе послу США в Европейском Союзе Гордону Сондленду приказали не появляться 8 октября на запланированное интервью с комитетами Палаты, которые ведут расследование импичмента.

"Конгресс не только лишен его показаний, но мы также знаем, что посол имеет текстовые сообщения или электронные письма на личном устройстве, которые были предоставлены Государственному департаменту, хотя мы просили их у посла, и Государственный департамент также удерживает эти сообщения", - сказал Адам Шифф.

"Эти сообщения также имеют глубокое значение для этой проверки и расследования импичмента", - отметил Шифф.



"Неспособность обеспечить этого свидетеля, невыдача этих документов - мы считаем это дополнительными вескими доказательствами препятствования конституционным функциям Конгресса - равноправной ветви власти", - сказал он.

"Мешая нам услышать этого свидетеля и получить эти документы, президент и государственный секретарь принимают меры, которые мешают нам получать факты, необходимые для защиты безопасности нации", - добавил он.





Как сообщали Українськi Новини, Палата представителей Конгресса США запустила процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды.

Однако Трамп отрицает давление на Зеленского в ходе этого разговора якобы с целью расследования против его соперника на предстоящих президентских выборах в США - представителя Демократической партии Джо Байдена.