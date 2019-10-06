В деле сотрудничества Трампа с Украиной появился второй информатор

В деле сотрудничества Президента США Дональда Трампа с Украиной появился появился второй информатор\r\nОб этом говорится в сообщении американского издания ABC News, передают Українськi Новини.\r\nСогласно ему, адвокат первого информатора, который подал жалобу в Конгресс, Марк Заид теперь представляет и второго информатора, который разговаривал с генеральным инспектором.\r\nПо словам Заида, второй человек, также называемый сотрудником разведки, знает из первых рук о некоторых утверждениях, изложенных в первоначальной жалобе на Трампа, и был опрошен главой внутренней разведывательной службы Майклом Аткинсоном.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nОтмечается, что существование второго информатора, в частности который может напрямую говорить о событиях с участием Президента США, связанных с разговорами об Украине, может перечеркнуть неоднократное утверждение Трампа о том, что первоначальная жалоба от 26 сентября была неточной.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский отрицает, что США выдвигали Украине какие-либо требования для встречи его с Президентом США Дональдом Трампом.\r\nРанее после возникшего в США скандала и начатой процедуры импичмента Президента США, Белый дом якобы по согласованию с украинской стороной опубликовал "сокращенный вариант" стенограммы разговора по телефону Трампа с Зеленским.\r\nПозднее Зеленский заявил, что не разговаривал с Трампом перед обнародованием текста их телефонного разговора и был убежден, что Белый дом опубликует только "свою часть".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n