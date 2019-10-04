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04 октября 2019, пятница, 22:15 263
Политика 2019-10-04T22:15:01+03:00
Українські Новини
Трамп считал Украину коррумпированной страной с "ужасными людьми", - Волкер в Конгрессе

Трамп считал Украину коррумпированной страной с "ужасными людьми", - Волкер в Конгрессе

Курт Волкер
Курт Волкер

Экс-спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Президент США Дональд Трамп не хотел встречаться с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, считая Украину коррумпированной страной. Об этом он сказал во время показаний в Конгрессе, передает "Европейская правда" со ссылкой на BuzzFeed News.

Издание опубликовало ремарки Волкера для дачи показаний в Конгрессе в рамках процедуры импичмента Трампа. Заседание было закрытым и полная стенограмма не публиковалось.

Так, сообщается, что Волкер сказал комитету Конгресса, что он встретился с Трампом в мае и предложил ему пригласить Зеленского в Белый дом, утверждая, что тот может помочь преодолеть коррупцию в Украине. Однако, по словам Волкера, Трамп в то время был "очень скептически" настроен к Зеленскому.

"Он сказал, что Украина - коррумпированная страна, полная "ужасных людей". Он сказал, что "они пытались меня сбросить". Во время этого разговора он ссылался на разговоры с мэром Джулиани", - сказал Волкер.

"Мне было понятно, что, несмотря на позитивные новости и рекомендации, которые обнародовала эта официальная делегация о новом президенте, президент Трамп глубоко укоренился негативным взглядом на Украину, который имел корни в прошлом. Он, очевидно, получал другую информацию из других источников, включая мэра Джулиани, которая была более негативной, что заставило его сохранить этот негативный взгляд", - добавил он.


Как сообщали Українські Новини, в США запустили процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды. А спецпредставитель Госдепа по делам Украины Волкер подал в отставку после того, как его имя упоминалось в жалобе информатора в отношении давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского.

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