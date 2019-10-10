США не вимагали розслідувати справу сина Байдена для зустрічі з Трампом, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заперечує висування США умови розслідування справи проти сина колишнього віце-Президента США Джо Байдена для виділення 250 млн доларів фінансової підтримки України на посилення безпеки і для зустрічі з Президентом США Дональдом Трампом. Про це Зеленський сказав в ході прес-марафону, передають Українські Новини.

"Зі зброєю наші дзвінки (Зеленського з Трампом), ці історії з Burisma зі зброєю ніяк не пов'язані, це неправда", - запевнив Президент. Він зазначив, що США заблокували програму військової допомоги Україні ще в липні, до його телефонної розмови з Трампом 25 липня, і в цій розмові вони цю тему не піднімали.

Про зазначену проблеми Зеленський дізнався від міністра оборони і хотів її підняти на зустрічі з Трампом у Польщі, та оскільки Президент США туди не приїхав, підняв її на зустрічі з віце-президентом США Майком Пенсои 1 вересня і попросив вплинути на це.

Зеленський зазначив, що згодом Америка розблокувала надання допомоги Україні і вирішила додатково виділити ще 140 млн доларів допомоги. "Тому шантажу не було. Це не було предметом розмови", - підкреслив Зеленський.

Зеленський вважає хорошою його зустріч з Трампом 25 вересня в Нью-Йорку, на якій він познайомив Трампа зі своєю командою і попросив змінити риторику щодо української влади як про корупціонерів і не пов'язувати його команду з корупціонерами. Коментуючи оприлюднення Адміністрацією Трампа стенограми розмови від 25 липня, Зеленський сказав, що навіть не перевіряв, чи збігаються американські та українські версії, висловивши думку, що вони повністю збігаються.

Він також підкреслив, що для його зустрічі з Трампом не було жодних попередніх умов. "Головні акценти - хотів підтримки з боку США, не було жодних умов зустрічі, ми повинні були налагодити відносини, мала бути перша зустріч", - сказав Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, за даними іноземних ЗМІ, які мають інформацію про листування між представниками США і помічником Зеленського Андрієм Єрмаком, США висували Україні умова розслідування справи проти сина колишнього віце-Президента США Байдена для організації офіційного візиту Зеленського до Трампу у Вашингтон і передачі 250 млн доларів фінансової підтримки на посилення безпеки.

Раніше екс-спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Президент США Дональд Трамп не хотів зустрічатися з Володимиром Зеленським, вважаючи Україну корумпованою країною.

Також в США розсекретили текст скарги розвідника на розмову Трампа з Зеленським. Крім того, Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Зеленським від 25 липня