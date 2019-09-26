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26 сентября 2019, четверг, 10:14 551
Америка 2019-09-26T11:30:02+03:00
Українські Новини
В США рассекретили текст жалобы разведчика на разговор Трампа с Зеленским

В США рассекретили текст жалобы разведчика на разговор Трампа с Зеленским

Зеленский и Трамп. Фото: Офис Президента
Зеленский и Трамп. Фото: Офис Президента

В США рассекретили текст жалобы сотрудника американских спецслужб, который проинформировал своего начальника относительно общения президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским по телефону в июле. Об этом со ссылкой на три источника сообщает CNN, передает "112".

"Да, он (текст, - ред.) был рассекречен с минимальными изменениями, но еще не опубликован", - сказал один из источников телеканала, добавив, что это может произойти уже 26 сентября утром.

Сообщается, что первыми с рассекреченным текстом ознакомились члены специальных комитетов по разведке Палаты представителей и Сената. Демократ Адам Шифф назвал сведения в жалобе такими, что вызывают "крайнее беспокойство". Другие демократы, ознакомившиеся с текстом жалобы, отметили, что это подтверждает приверженность к их расследованию в отношении Трампа.

Тем не менее мнения республиканцев разделились. Некоторые из них выразили мнение, что документ никак не навредит Трампу, однако большинство же от комментариев отказалось.


Как сообщали Українські Новини, в США запустили процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды.

25 сентября перед встречей в Нью-Йорке, Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от 25 июля, в которой просил его разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.

Кроме того, Президент США Дональд Трамп готов обнародовать больше стенограмм телефонноых разговоров с Владимиром Зеленским, в то время как Президент Украины был удивлен публикацией американской стороной его цитат и считает, что некоторые разговоры лидеров не стоит предавать огласке.

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