Убийство 5-летнего мальчика в Переяславе: все события установлены поминутно

Уголовное производство о гибели 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяславе Киевской области находится на завершающем этапе.

Об этом на брифинге сообщил директор ГБР Роман Труба, передают Українськi Новини.

"На завершающем этапе находится дело убийства Кирилла Тлявова. Мы ждем результатов последних экспертиз",- сказал он.

По его словам, все события того трагического дня установлены ГБР поминутно.

Как сообщали Українськi Новини, Голосеевский районный суд Киева продлил двум подозреваемым в причастности к убийству 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком Киевской области меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 сентября.

17 июля правоохранители сообщили о подозрении третьему подозреваемому в причастности к убийству 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.

В ходе стрельбы полицейские попали в 5-летнего Кирилла Тлявова, который в это время находился на детской площадке возле дома, где развлекались полицейские. После чего двое подозреваемых в тяжелом ранении 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком - задержаны полицией в порядке статьи 208 УПК.