Убийство 5-летнего мальчика в Переяславе: все события установлены поминутно

Уголовное производство о гибели 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяславе Киевской области находится на завершающем этапе.\r\nОб этом на брифинге сообщил директор ГБР Роман Труба, передают Українськi Новини.\r\n"На завершающем этапе находится дело убийства Кирилла Тлявова. Мы ждем результатов последних экспертиз",- сказал он.\r\nПо его словам, все события того трагического дня установлены ГБР поминутно.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Голосеевский районный суд Киева продлил двум подозреваемым в причастности к убийству 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком Киевской области меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 сентября.\r\n17 июля правоохранители сообщили о подозрении третьему подозреваемому в причастности к убийству 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.\r\nВ ходе стрельбы полицейские попали в 5-летнего Кирилла Тлявова, который в это время находился на детской площадке возле дома, где развлекались полицейские. После чего двое подозреваемых в тяжелом ранении 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком - задержаны полицией в порядке статьи 208 УПК.