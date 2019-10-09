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09 октября 2019, среда, 17:14 6
Экономика 2019-10-09T17:15:51+03:00
Українські Новини
В сентябре повысились цены на продукты и образование, на коммуналку - снизились

В сентябре повысились цены на продукты и образование, на коммуналку - снизились

Продукты. Фото: riapo.ru
Продукты. Фото: riapo.ru

В сентябре 2019 года потребительские цены повысились на 0,7%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

В том числе цены на продукты питания и безалкогольные напитки в сентябре повысились на 0,3%, на одежду и обувь – повысились на 8,7%, на жилищно-коммунальные услуги – снизились на 0,2%, на услуги, связанные со здравоохранением, - повысились на 0,1%, на образование – повысились на 9,9%.

По сравнению с сентябрем 2018 года в сентябре 2019 года потребительские цены повысились на 7,5%.

В январе-сентябре инфляция составила 3,4%.

Как сообщало агентство, в августе дефляция составила 0,3%, в январе-августе – инфляция 2,7%.

В 2018 году была зафиксирована инфляция 9,8%, в 2017 году – инфляция 13,7%, в 2016 году – инфляция 12,4%, в 2015 году - инфляция 43,3%, в 2014 году - инфляция 24,9%.


Также эксперты утверждают, что выпуск банкноты в 1 тыс. гривен не повлияет на инфляцию

Кроме того, до конца года зарплаты могут вырасти, а цены подскочить.

Тем временем НБУ улучшил оценку роста экономики на следующие 3 года.


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