В сентябре повысились цены на продукты и образование, на коммуналку - снизились

В сентябре 2019 года потребительские цены повысились на 0,7%.\r\nОб этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.\r\nВ том числе цены на продукты питания и безалкогольные напитки в сентябре повысились на 0,3%, на одежду и обувь – повысились на 8,7%, на жилищно-коммунальные услуги – снизились на 0,2%, на услуги, связанные со здравоохранением, - повысились на 0,1%, на образование – повысились на 9,9%.\r\nПо сравнению с сентябрем 2018 года в сентябре 2019 года потребительские цены повысились на 7,5%.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ январе-сентябре инфляция составила 3,4%.\r\nКак сообщало агентство, в августе дефляция составила 0,3%, в январе-августе – инфляция 2,7%.\r\nВ 2018 году была зафиксирована инфляция 9,8%, в 2017 году – инфляция 13,7%, в 2016 году – инфляция 12,4%, в 2015 году - инфляция 43,3%, в 2014 году - инфляция 24,9%.Также эксперты утверждают, что выпуск банкноты в 1 тыс. гривен не повлияет на инфляцию. Кроме того, до конца года зарплаты могут вырасти, а цены подскочить.\r\nТем временем НБУ улучшил оценку роста экономики на следующие 3 года.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n