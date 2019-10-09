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09 октября 2019, среда, 12:30 1074
Верховная Рада и партии 2019-10-09T12:52:10+03:00
Українські Новини
Чорновол устроила истерику в ГБР и прорвалась к Трубе

Чорновол устроила истерику в ГБР и прорвалась к Трубе

Татьяна Чорновол.
Татьяна Чорновол.

Охрана пытается вывести с помещения Госбюро расследований бывшего депутата Верховной Рады Татьяну Чорновол ("Народный фронт") после того, как суд арестовал Пашинского.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

Чорновол зашла в помещение ГБР и поднялась на второй этаж в зал, где должна состоятся пресс-конференция директора ГБР Романа Трубы. Охрана попросила Чорновол покинуть помещение, однако она отказалась и показала удостоверение экс-депутата Рады. На данный момент конфликт продолжается.

Татьяна Чорновол на пресс-конференции Трубы.Татьяна Чорновол на пресс-конференции Трубы.

Ранее Чорновол заявляла об отказе ГБР открыть уголовные производства против бывшего заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова.

Пресс-конференция Трубы.Пресс-конференция Трубы.

Как сообщали Українськi Новини, Пашинский заявил, что не жалеет о том, что прострелил ногу человеку из наградного оружия. Тем временем Турчинов заявил, что арест прострелившего прохожему ногу Пашинского - политически мотивированный. Ранее, 1 января 2017 года, Пашинский прострелил ногу мужчине в ходе конфликта. Портнов обещает Пашинскому правильный коллектив в камере и конфискацию имущества.

Больше новостей о: Татьяна Чорновол Сергей Пашинский Госбюро расследований ГБР Украины

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