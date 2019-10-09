Чорновол устроила истерику в ГБР и прорвалась к Трубе

Охрана пытается вывести с помещения Госбюро расследований бывшего депутата Верховной Рады Татьяну Чорновол ("Народный фронт") после того, как с уд арестовал Пашинского .

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

Чорновол зашла в помещение ГБР и поднялась на второй этаж в зал, где должна состоятся пресс-конференция директора ГБР Романа Трубы. Охрана попросила Чорновол покинуть помещение, однако она отказалась и показала удостоверение экс-депутата Рады. На данный момент конфликт продолжается.

Татьяна Чорновол на пресс-конференции Трубы.

Ранее Чорновол заявляла об отказе ГБР открыть уголовные производства против бывшего заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова.

Пресс-конференция Трубы.

Как сообщали Українськi Новини, Пашинский заявил, что не жалеет о том, что прострелил ногу человеку из наградного оружия. Тем временем Турчинов заявил, что арест прострелившего прохожему ногу Пашинского - политически мотивированный. Ранее, 1 января 2017 года, Пашинский прострелил ногу мужчине в ходе конфликта. Портнов обещает Пашинскому правильный коллектив в камере и конфискацию имущества.