Турчинов заявил, что арест прострелившего прохожему ногу Пашинского - политически мотивированный

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов считает арест экс-депутата Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Сергея Пашинского политически мотивированным.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Ни прокуроры, ни следователи не предъявили новых доказательств по этому делу и не объяснили, почему они вдруг решили пересмотреть дело и переквалифицировали его с самозащиты на умышленное причинение телесных повреждений. Кроме политических мотивов это ничем нельзя объяснить", - написал он.

По словам Турчинова, в последнее время наблюдается тенденция правоохранительных органов открывать дела против тех, кто был на Майдане и кто воевал на востоке Украины.

"В то же время на свободу выпускают убийц, воевавших против собственной страны. Обществу пытаются навязать тренд, что все, кто работал в прошлой власти - отрицательные персонажи. Но раскрутка этого тренда вряд ли поможет действующей власти", - отметил он.

Турчинов заявил, что Пашинский в целях самозащиты прострелил ногу Вячеславу Химикусу.

По его мнению, не найдя против Пашинского компромата, было возобновлено расследование ранее закрытого уголовного дела, и в понедельник суд арестовал экс-нардепа.

Как сообщали Українськi Новини, 7 октября Печерский районный суд Киева арестовал Пашинского.

Портнов обещает Пашинскому правильный коллектив в камере и конфискацию имущества.

Ранее, 1 января 2017 года, Пашинский прострелил ногу мужчине в ходе конфликта. После чего суд признал Химикуса, подстреленного Пашинским, потерпевшим, а также суд обязал Генпрокуратуру возобновить расследование дела о стрельбе Пашинского в Химикуса.